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«Сырочек, чай и все». Как встретили Волочкову в Краснодаре
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Владелец сети отелей организовал фуршет для Анастасии Волочковой в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Владелец федеральной сети отелей накрыл фуршет для Анастасии Волочковой по случаю ее приезда в столицу Кубани. А поклонники буквально завалили танцовщицу букетами белых роз.
Владелец сети отелей Андрей М. рассказал «360», что Анастасии Волочковой нравится кубанское гостеприимство. «Она постоянно приезжает к нам, останавливается в наших отелях», — сказал он.
«Это место всегда гостеприимно! Это любовь, это не купить за деньги», — отметила растроганная Волочкова.
«Мне нравится талант Волочковой, очень сильно. Она интересный человек, очень доброжелательный и целеустремленный», — рассказал владелец отеля. Он добавил, что встреча с известной балериной длилась два часа.
«Сырочек, минеральная вода и чай, и все. Она особо и не ела — вечер уже был. Сидела просто, рассказывала», — отметил Андрей М.
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