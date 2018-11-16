«Сырочек, чай и все». Как встретили Волочкову в Краснодаре

Владелец сети отелей организовал фуршет для Анастасии Волочковой в Краснодаре

Владелец федеральной сети отелей накрыл фуршет для Анастасии Волочковой по случаю ее приезда в столицу Кубани. А поклонники буквально завалили танцовщицу букетами белых роз.

Владелец сети отелей Андрей М. рассказал «360», что Анастасии Волочковой нравится кубанское гостеприимство. «Она постоянно приезжает к нам, останавливается в наших отелях», — сказал он.

«Это место всегда гостеприимно! Это любовь, это не купить за деньги», — отметила растроганная Волочкова.

«Мне нравится талант Волочковой, очень сильно. Она интересный человек, очень доброжелательный и целеустремленный», — рассказал владелец отеля. Он добавил, что встреча с известной балериной длилась два часа.