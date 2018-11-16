Подругу Тимати затравили за рекламу

Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram пост, посвященный автомойке. Подписчики раскритиковали девушку за частые рекламные посты.
Решетова назвала мойку «идеальной локацией» для машины, где будет «в кайф» находиться и самому водителю.
«Сплошной маркетинг», — написал @paradox_911 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Бог рекламы», — добавила @lv.datsar.msk.
Некоторые пользователи посетовали, что Тимати «становится слишком много».
«Когда уже сортир откроют?» — поинтересовалcя @taranets.
«Уже жду туалетную бумагу от блэк стар», — заявил @pige.on_.
Некоторые комментаторы, наоборот, хвалили Тимати за предприимчивость.
«Блин, красавчик! Автомойки уже открывает. Деверсификация поражает! Молодец!» — написал @antonfit86.
«Если есть талант и желание, даже мойку можно сделать супер, как на этом примере», — отметила @anutazemlya.
Также пользователи писали, что дизайн мойки напоминает работы художника Покраса Лампаса.
«ПокрасЛампас расписал стены?» — спросила @margaritafeelatova.
«Спёрли стиль покраса лампаса», — заявила @evaa.che.
Ранее «Собака.ру» сообщила со ссылкой на заявления в сториз Покраса Лампаса, что он не имеет отношения к росписи автомойки. В своем твиттере он заявил, что «прекращает будущее сотрудничество» с Black Star, но «личных обид» у него нет.