Подруга рассказала о мистике после смерти Глаголевой

В широкий прокат вышел фильм "Не чужие", режиссером которого стала Вера Глаголева . Для артистки это стала последняя работа.

Вера Глаголева практически целиком сняла фильм, однако ее смерть не дала завершить картину. Все дела взяла на себя ее подруга, продюсер ленты Наталья Иванова . Фильм представляет собой социальную драму о жизни семей в маленьких городах, и трагедиях, которые случаются именно от этой беспросветности.

Один из исполнителей главных ролей говорил, что на съемках сталкивался с мистикой. Наталья Иванова подтвердила эту информацию. Она рассказала, что "вот эта мистика" была в Казахстане, когда Веры уже не было. Так, когда съемочная группа прибыла в Алма-Аты и готовилась поехать на "натуру", то вдруг пошел снег, хотя по сценарию у них "золотая осень".

Тем не менее, решено было не отменять съемки. "И действительно, приехали — разошлись облака, выступило солнце. Только закончили съемку — опять ненастье. Я говорю: "Это Вера нам помогает!". И помогла. Вот так мы с "Вера, помогай" и снимали", — цитирует Наталью Иванову сайт "Комсомольская правда".

Аналогичная ситуация была, когда нужен был дождь. По словам подруги Глаголевой, во время съемок осадки были ровно такими, какие им были нужны. "Мы, конечно, все замерзли, продрогли, но, зато сняли как она хотела. Прям мистика", — констатировала подруга Глаголевой.

Иванова убеждена, что эта картина стала "прощальным поклоном" Веры Глаголевой. Она сказала: "Многие говорят: "Зачем Вере нужна была эта социальная драма, что она в ней нашла? Но дело в том, что те, кто был с Верой Глаголевой рядом, хорошо знали, что она была неравнодушным человеком и не могла не видеть, что подобное происходит в нашей жизни, и не хотела замалчивать об этом".