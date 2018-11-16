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Ваенга экстренно госпитализирована
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Певица Елена Ваенга экстренно госпитализирована 

News.ru + ещё 3 7 часов назад
Российская певица Елена Ваенга напугала своих поклонников сообщением о нахождении в реанимации. Позже она призналась, что госпитализирована в Веденеевскую больницу.
«Вот так выглядит умирающая боль, жалейте только время и слезы детей», — подписала певица свою фотографию в Instagram, на которой она изображена с закрытыми глазами.
В качестве геолокации была указана «Реанимация».
При этом Ваенга не стала раскрывать причину, по которой она находится в лечебном учреждении.
Многочисленные поклонники творчества певицы стали активно желать ей выздоровления.
Ранее News.ruписал о том, что российская певица Анна Семенович в конце октября была госпитализирована с неизвестным вирусом. В больнице врачи поставили ей капельницу.
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