Певица Елена Ваенга экстренно госпитализирована

Российская певица Елена Ваенга напугала своих поклонников сообщением о нахождении в реанимации. Позже она призналась, что госпитализирована в Веденеевскую больницу.

«Вот так выглядит умирающая боль, жалейте только время и слезы детей», — подписала певица свою фотографию в Instagram, на которой она изображена с закрытыми глазами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 15 Ноя 2018 в 10:39 PST В качестве геолокации была указана «Реанимация».

При этом Ваенга не стала раскрывать причину, по которой она находится в лечебном учреждении.

Многочисленные поклонники творчества певицы стали активно желать ей выздоровления.