Старушке-жене Солнцева грозит тюрьма

Драка, устроенная Екатериной Терешкович на программе Андрея Малахова, может иметь далеко идущие последствия. Один из гостей передачи — Андрей Разин — написал обращение в генпрокуратуру. А Минздраву предложили оценить вменяемость жены Солнцева.
Побоище на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", устроенное на днях женой Гогена Солнцева, вывело из себя Андрея Разина. Основатель "Ласкового мая" заподозрил наличие психического заболевания у 63-летней Екатерины Терешкович.
Разин считает, что скандалистку необходимо привлечь к ответу. Так что с просьбой оценить ее действия в "Прямом эфире" он обратился не только в Минздрав, но и в генпрокуратуру.
"Я отправил запрос министру здравоохранения России Веронике Скворцовой о вменяемости этой гражданки. Одновременно я обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту избиения 63-летней гражданкой Екатериной Терешкович двух человек на передаче Российского канала", — написал Разин в Instagram (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).
Напомним, ранее Солнцев приревновал свою престарелую супругу, после скандала Екатерина ушла из дома. За время ее отсутствия Гоген успел установить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой, с которой до того был не в ладах. Полине и Гогену удалось найти общий язык, и Давыдова решила помирить мать и Солнцева.
Однако Терешкович, в свою очередь, приревновала мужа. Когда Полина появилась в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь с кулаками и выбила ей зуб. Тогда же у экспертов возникли сомнения в психическом здоровье Терешкович: они заметили, что после перенесенных пластических операций она сильно изменилась — и не только внешне. А Солнцеву посоветовали бежать от такой жены.
Теперь, если Минздрав и генпрокуратура серьезно отнесутся к обращениям Андрея Разина, Екатерине могут грозить серьезные неприятности — ведь она причинила телесные повреждения дочери. Основатель "Ласкового мая" в комментариях своему посту подчеркнул, что выбитый зуб он передал в прокуратуру — в качестве вещественного доказательства.