Устроившей драку в гостях у Малахова старушке-жене Солнцева грозит тюрьма

Побоище на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", устроенное на днях женой Гогена Солнцева, вывело из себя Андрея Разина. Основатель "Ласкового мая" заподозрил наличие психического заболевания у 63-летней Екатерины Терешкович.

Разин считает, что скандалистку необходимо привлечь к ответу. Так что с просьбой оценить ее действия в "Прямом эфире" он обратился не только в Минздрав, но и в генпрокуратуру.

"Я отправил запрос министру здравоохранения России Веронике Скворцовой о вменяемости этой гражданки. Одновременно я обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту избиения 63-летней гражданкой Екатериной Терешкович двух человек на передаче Российского канала", — написал Разин в Instagram (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Однако Терешкович, в свою очередь, приревновала мужа. Когда Полина появилась в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь с кулаками и выбила ей зуб. Тогда же у экспертов возникли сомнения в психическом здоровье Терешкович: они заметили, что после перенесенных пластических операций она сильно изменилась — и не только внешне. А Солнцеву посоветовали бежать от такой жены.

Теперь, если Минздрав и генпрокуратура серьезно отнесутся к обращениям Андрея Разина, Екатерине могут грозить серьезные неприятности — ведь она причинила телесные повреждения дочери. Основатель "Ласкового мая" в комментариях своему посту подчеркнул, что выбитый зуб он передал в прокуратуру — в качестве вещественного доказательства.