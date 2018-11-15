Чурикова высказалась о присвоении звания Билану

Яна Чурикова высказалась о присвоении звания Диме Билану

Телеведущая Яна Чурикова написала своё мнение в соц. сети Instagram по поводу звания «Заслуженный артист РФ».

Она отметила, что за годы работы в шоу-бизнесе институт «заслуженных» и «народных» артистов вызывает у неё противоречивые чувства. По её словам, некоторые звёзды всё-таки не заслуживают такого крупного звания. Однако в эту категорию, по мнению Яны, Дима Билан не попадает.

Телеведущая с радостью поздравила российского исполнителя с этим званием: «К этому артисту вопросов нет. Пахарь, умница, талант, профессионал. Любим зрителями, уважаем в индустрии. … Горжусь! Поздравляю и артиста, и поклонников».