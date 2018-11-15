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Чурикова высказалась о присвоении звания Билану
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Яна Чурикова высказалась о присвоении звания Диме Билану 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Телеведущая Яна Чурикова написала своё мнение в соц. сети Instagram по поводу звания «Заслуженный артист РФ».
Она отметила, что за годы работы в шоу-бизнесе институт «заслуженных» и «народных» артистов вызывает у неё противоречивые чувства. По её словам, некоторые звёзды всё-таки не заслуживают такого крупного звания. Однако в эту категорию, по мнению Яны, Дима Билан не попадает.
Телеведущая с радостью поздравила российского исполнителя с этим званием: «К этому артисту вопросов нет. Пахарь, умница, талант, профессионал. Любим зрителями, уважаем в индустрии. … Горжусь! Поздравляю и артиста, и поклонников».
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