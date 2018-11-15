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Звезда реалити-шоу борется со смертельно опасной болезнью
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Звезда реалити-шоу рассказала о борьбе со смертельно опасной болезнью 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: @lauraloucrane
Участница британского реалити-шоу Love Island Лора Крейн (Laura Crane) рассказала в интервью The Sun, как едва не погибла от сепсиса.
По словам Крейн, она долгое время не подозревала о болезни. Девушка плохо себя чувствовала, но связывала свое состояние с приходом месячных. Ее спасла мать, которая почувствовала что-то неладное и приехала навестить дочь.
«Если бы моя мама не приехала в Лондон, я бы, наверное, в тот день буквально осталась в своей комнате, и просто, не знаю, страшно подумать», — отметила Крейн.
Девушка сказала, что к моменту приезда родственницы уже находилась в бреду. Она не ориентировалась во времени и постоянно дремала в своей комнате, поэтому мать сразу отвезла ее в больницу. Девушке измерили температуру и пульс: оба показателя зашкаливали. Врачи быстро определили, что у Крейн сепсис — заражение крови, вызванное локальной инфекцией.
Врачам потребовалось три дня, чтобы найти причину сепсиса. Им удалось выяснить, что инфекция развивалась в яичниках, после чего девушке назначили местные антибиотики. Кроме того, ее прооперировали.
«Я мысленно действительно боролась, потому что я не понимала, насколько серьезно больна и не понимала, почему лежала вместе с людьми, которые в моих глазах были гораздо более больными. Думаю, я испугалась, так как никогда раньше не была в больнице», — вспомнила Крейн.
Телезвезда отметила, что полностью оправилась после перенесенной болезни. Она также пообещала сотрудничать с британским сайтом Sepsis Trust, чтобы помочь повысить осведомленность людей о сепсисе и его симптомах.
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