Малахов рассказал о сыне Бузовой, которого она скрывала

Малахов также пообещал, что телеведущая встретится со своей первой любовью и впервые продемонстрирует зрителям свою спальню.

Также во время программы Бузова встретится со своей конкуренткой со времен «Дома-2» Аленой Водонаевой.

В одном из недавних интервью Ольга Бузова пообещала усыновить ребенка, если не успеет родить до 35 лет, напоминает Life.ru.