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Малахов рассказал о сыне Бузовой, которого она скрывала
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Малахов рассказал о сыне Бузовой, которого она скрывала 

Рамблер 8 часов назад
Фото: ТАСС
Певица и телеведущая Ольга Бузова скрывала сына. Об этом заявил Андрей Малахов, анонсируя программу «Прямой эфир», посвященную Бузовой.
Малахов также пообещал, что телеведущая встретится со своей первой любовью и впервые продемонстрирует зрителям свою спальню.
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Сегодня: героиня декабрьских обложек глянца впервые пускает съёмочную группу к себе в спальню, встречается с первой любовью и своей главной конкуренткой по проекту #дом2 @alenavodonaeva, обьясняет почему её не пускают в родную школу и главное… сын, которого она скрывала! @buzova86 — Спасибо за искренность! 17.25 на @tvrussia #малополовин #подзвукипоцелуев #принимайменя #чемпион

Публикация от  𝕄𝕒𝕝𝕒𝕜𝕙𝕠𝕧𝟘𝟘𝟟 (@malakhov007)

Также во время программы Бузова встретится со своей конкуренткой со времен «Дома-2» Аленой Водонаевой.
В одном из недавних интервью Ольга Бузова пообещала усыновить ребенка, если не успеет родить до 35 лет, напоминает Life.ru.
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