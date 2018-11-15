Галкин рассказал о конфликте с Масляковым

Галкин вспомнил давний конфликт с Масляковым

Российский артист Максим Галкин прокомментировал конфликт многолетней давности с телеведущим Александром Масляковым . Тогда ведущий «КВН» очень на него обиделся. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Галкин стал очередным звездным гостем шоу рэпера Басты GazLive. В этой интернет-передаче медиаперсоны отвечают на вопросы пользователей Сети.

Один юзер поинтересовался финалом давнего конфликта Максима Галкина с Александром Масляковым. Для тех, кто был не в теме, показали отрывок из передачи. На кадрах видно, что в зале сидит сын Александра Маслякова.

«Я не готов вступать в полемику с человеком, который в своей жизни ничего не сделал, кроме того, что унаследовал фамилию отца. Который является слабым телеведущим», — сказал тогда Максим Галкин.

Сейчас артист ответил за свои слова. Он заявил: «Они обиделись что-то… У меня не было конфликта. Был эфир, очень давно на НТВ , я был… (взвинчен — прим.). И он мне что-то сказал, ну, я ему в ответ сказал. Ну и все. То есть я не знаю, чего обижаться. Что-то Саша-младший на это так прореагировал».

По его словам, родители Александра тоже обиделись за него. Но он не понял причины, потому что с ними он в тот момент не общался.

Также Максим Галкин вспомнил про еще один конфликт с семейством Масляковых. На этот раз с Масляковым-старшим. Тогда Галкин поставил «тройку» за номер. В антракте к нему подошел ведущий «КВН» и рассказал, что на программе не принято ставить такие оценки.

«Ну, реально им че-то не нравится. Ну, не нравится и не нравится, что я могу сделать? Один раз тройку поставил и один раз сказал сыну, что он пока не заработал себе на фамилию. Ах ты боже мой, обидел парня! Ежкин кот, а!», — подытожил Максим Галкин.

По его словам, у него нет вопросов к семье Масляковых.