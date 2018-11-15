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Мать показала сокровенную вещь Жанны Фриске
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Мать показала сокровенную вещь Жанны Фриске 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В Сети появился короткий анонс, рассказывающий о новой передаче, посвященной Жанне Фриске. О певице вспомнили ее самые близкие люди.
В 2013 года певица Жанна Фриске выпустила клип на песню "Навсегда". Во время съемок видео артистка находилась на последних месяцах беременности. Тогда в ее жизни было все: невероятная популярность, любимый мужчина, и грандиозные планы на будущее.
Но вскоре после рождения долгожданного ребенка — сына Платона — Жанна Узнала, что у нее рак мозга. Опухоль оказалась опасной, быстрорастущей и неоперабельной. Тем не менее, Жанна боролась за жизнь на протяжении полутора лет.
"Пятый канал" снял передачу о певице. В съемках программы приняли участие самые близкие Жанны: ее родители, младшая сестра, лучшая подруга. Родственники показали обстановку, в которой жила певица, ее архивные и неизвестные ранее фотографии.
Мать Ольга Владимировна показала самую сокровенную вещь — написанные от руки письма Жанны. Однако без слез их прочитать женщина не смогла. Отметим, что сына исполнительницы, пятилетнего Платона, воспитывает его отец, популярный телеведущий Дмитрий Шепелев. Родные Жанны утверждают, что он не дает им видеться с мальчиком.
Ранее состоялся благотворительный вечер "Жанна Фриске — я рядом!". Организаторы хотели почтить память исполнительницы, а средства с продажи билетов отправить на помощь детям-сиротам. В "Театриуме на Серпуховке" собрались артисты Анжелика Агурбаш, Наталия Гулькина, Томас Невергрин, Эд Шульжевский, Афина и многие другие.
На мероприятии спела даже младшая сестра покойной артистки Наталья. Женщина исполнила песню "Две планеты" дуэтом с бывшим солистом группы "Турбомода" Александром Поповым. С первого ряда концерт наблюдали родители Жанны — Владимир и Ольга. Интересно, что место рядом с ними пустовало. На нем лежал листок бумаги с именем Жанны.
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