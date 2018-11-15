Мать показала сокровенную вещь Жанны Фриске

В Сети появился короткий анонс, рассказывающий о новой передаче, посвященной Жанне Фриске . О певице вспомнили ее самые близкие люди.

В 2013 года певица Жанна Фриске выпустила клип на песню "Навсегда". Во время съемок видео артистка находилась на последних месяцах беременности. Тогда в ее жизни было все: невероятная популярность, любимый мужчина, и грандиозные планы на будущее.

Но вскоре после рождения долгожданного ребенка — сына Платона — Жанна Узнала, что у нее рак мозга. Опухоль оказалась опасной, быстрорастущей и неоперабельной. Тем не менее, Жанна боролась за жизнь на протяжении полутора лет.

"Пятый канал" снял передачу о певице. В съемках программы приняли участие самые близкие Жанны: ее родители, младшая сестра, лучшая подруга. Родственники показали обстановку, в которой жила певица, ее архивные и неизвестные ранее фотографии.

Мать Ольга Владимировна показала самую сокровенную вещь — написанные от руки письма Жанны. Однако без слез их прочитать женщина не смогла. Отметим, что сына исполнительницы, пятилетнего Платона, воспитывает его отец, популярный телеведущий Дмитрий Шепелев . Родные Жанны утверждают, что он не дает им видеться с мальчиком.