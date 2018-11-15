Шнурова затравили за отношение к Лорак на «Голосе»

«Как свинья»: Шнурова затравили за отношение к сексуальной Лорак на «Голосе»

Ани Лорак появилась на съемках очередного сезона шоу "Голос". Популярная исполнительница предстала в черном платье с глубоким декольте и короткой юбкой, и этот наряд никого из фанатов не оставил равнодушным.

В социальной сети Instagram Ани Лорак опубликовала короткое видео, сделанное во время съемок очередного выпуска музыкального шоу "Голос". В красных креслах наставников все те же: рэпер Баста, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров , композитор, продюсер Константин Меладзе и певица Ани Лорак.

На видео артистка запечатлена идущей к своему месту. Для записи шоу певица выбрала черное лаконичное платье, изюминкой которого стало головокружительное декольте и экстремально короткая юбка.

"Вы готовы?" — спросила у подписчиков Ани в подписи к ролику.

Подойдя к своему креслу, Лорак услышала приветственные аплодисменты и подбадривающие выкрики. В эту же секунду слева к ней приблизился Баста и поприветствовал ее поцелуем в щеку. Ани Лорак покивала залу, а потом уже было собралась сесть, но увидела сидящего по соседству Сергея Шнурова и подошла к нему, чтобы тоже поприветствовать. Тот привстал, пожал ей руку, и артисты обменялись поцелуем.

По какой-то причине многих поклонников возмутило поведение лидера группировки "Ленинград". Пользователям Сети не понравилось, что Сергей первым не подошел к Ани поприветствовать ее, как сделал тот же Баста.