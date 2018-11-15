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Шнурова затравили за отношение к Лорак на «Голосе»
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«Как свинья»: Шнурова затравили за отношение к сексуальной Лорак на «Голосе» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Instagram
Ани Лорак появилась на съемках очередного сезона шоу "Голос". Популярная исполнительница предстала в черном платье с глубоким декольте и короткой юбкой, и этот наряд никого из фанатов не оставил равнодушным.
В социальной сети Instagram Ани Лорак опубликовала короткое видео, сделанное во время съемок очередного выпуска музыкального шоу "Голос". В красных креслах наставников все те же: рэпер Баста, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, композитор, продюсер Константин Меладзе и певица Ани Лорак.
На видео артистка запечатлена идущей к своему месту. Для записи шоу певица выбрала черное лаконичное платье, изюминкой которого стало головокружительное декольте и экстремально короткая юбка.
"Вы готовы?" — спросила у подписчиков Ани в подписи к ролику.
Подойдя к своему креслу, Лорак услышала приветственные аплодисменты и подбадривающие выкрики. В эту же секунду слева к ней приблизился Баста и поприветствовал ее поцелуем в щеку. Ани Лорак покивала залу, а потом уже было собралась сесть, но увидела сидящего по соседству Сергея Шнурова и подошла к нему, чтобы тоже поприветствовать. Тот привстал, пожал ей руку, и артисты обменялись поцелуем.
По какой-то причине многих поклонников возмутило поведение лидера группировки "Ленинград". Пользователям Сети не понравилось, что Сергей первым не подошел к Ани поприветствовать ее, как сделал тот же Баста.
"Как свинья этот Шнур", "Почему Каролина должна сама подходить к Шнурову, чтобы поздороваться? Нельзя так, Сергей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Баста сразу встал, Шнуру до шнура", "А вот Шнур мог бы сам встать и подойти", "Мужчина сидит и ждет, когда к нему женщина подойдет. Не воспитанный этот Шнуров!" — раскритиковали артиста пользователи Сети.
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