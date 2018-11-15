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Алсу прокомментировала слухи о тирании своего мужа
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Алсу прокомментировала слухи о тирании своего мужа 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Певица дала откровенное интервью, в котором приоткрыла некоторые тайны личной жизни. Алсу выступила в Кремлевском дворце. После довольно длительного перерыва звезда в очередной раз доказала зрителям, что находится в отличной сценической форме. Свою новую концертную программу певица вместе с командой из ста человек готовила в течение шести месяцев. Правда, возникали и некоторые нестыковки, связанные со сценическими нарядами певицы. Дело в том, что из-за напряженного графика работы артистка стремительно сбрасывала вес и костюмы то и дело приходилось ушивать.
Поддержать свою звездную маму на сцену вышли и ее наследницы Сафина (12 лет) и Микелла (10 лет). Юные певицы сорвали бурю аплодисментов и им подарили букетов едва ли не больше, чем самой Алсу. Кроме дочек в зале сидел и муж исполнительницы — бизнесмен Ян Абрамов.
По слухам, предприниматель без особого энтузиазма воспринимает то, что его жена посвящает львиную долю времени не семье, а эстраде. Однако сама Алсу называет это нонсенсом. Певица заверила, что ее знакомство с мужем произошло именно на почве музыки и он является настоящим знатоком, с которым можно обсудить все нюансы. Более того, он и сам сочиняет музыку, а при подготовке прошлого сольного концерта выступал как продюсер, пишет сайт Dni.ru.
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