Алсу прокомментировала слухи о тирании своего мужа

Певица дала откровенное интервью, в котором приоткрыла некоторые тайны личной жизни. Алсу выступила в Кремлевском дворце. После довольно длительного перерыва звезда в очередной раз доказала зрителям, что находится в отличной сценической форме. Свою новую концертную программу певица вместе с командой из ста человек готовила в течение шести месяцев. Правда, возникали и некоторые нестыковки, связанные со сценическими нарядами певицы. Дело в том, что из-за напряженного графика работы артистка стремительно сбрасывала вес и костюмы то и дело приходилось ушивать.

Поддержать свою звездную маму на сцену вышли и ее наследницы Сафина (12 лет) и Микелла (10 лет). Юные певицы сорвали бурю аплодисментов и им подарили букетов едва ли не больше, чем самой Алсу. Кроме дочек в зале сидел и муж исполнительницы — бизнесмен Ян Абрамов

По слухам, предприниматель без особого энтузиазма воспринимает то, что его жена посвящает львиную долю времени не семье, а эстраде. Однако сама Алсу называет это нонсенсом. Певица заверила, что ее знакомство с мужем произошло именно на почве музыки и он является настоящим знатоком, с которым можно обсудить все нюансы. Более того, он и сам сочиняет музыку, а при подготовке прошлого сольного концерта выступал как продюсер, пишет сайт Dni.ru.