Мерзликин вспомнил о «позорной» истории в молодости

Андрея Мерзликина отчислили из института

Андрей Мерзликин рассказал забавную «историю давно минувших дней». Невероятная встреча, возможно, не стала судьбоносной, но след в жизни оставила.

В далеком 1997 Мерзликина отчислили из ВГИКа. Он брел по улице и увидел толпу возле кинотеатра «Пушкинский». Была премьера фильма «Вор». Вдруг из машины вышел главный герой — Владимир Машков . Мерзликин набрался смелости попросил звезду взять его с собой. Актер взял его за руку и повел через контроль, охрану и поклонников, попутно давая интервью.

Узнав, что Андрея выгнали из института, Машков взял его студенческий билет и размашисто написал «Андрюха, всего!» и номер телефона. О случившемся Мерзликин помнит всю жизнь. Жаль, исторический документ не сохранился! Правда, он так и не позвонил Машкову.

Фанатам понравилась теплая и трогательная история о том, как «звезды сошлись».