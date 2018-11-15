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Мерзликин вспомнил о «позорной» истории в молодости
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Андрея Мерзликина отчислили из института 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: соцсети
Андрей Мерзликин рассказал забавную «историю давно минувших дней». Невероятная встреча, возможно, не стала судьбоносной, но след в жизни оставила.
В далеком 1997 Мерзликина отчислили из ВГИКа. Он брел по улице и увидел толпу возле кинотеатра «Пушкинский». Была премьера фильма «Вор». Вдруг из машины вышел главный герой — Владимир Машков. Мерзликин набрался смелости попросил звезду взять его с собой. Актер взял его за руку и повел через контроль, охрану и поклонников, попутно давая интервью.
Узнав, что Андрея выгнали из института, Машков взял его студенческий билет и размашисто написал «Андрюха, всего!» и номер телефона. О случившемся Мерзликин помнит всю жизнь. Жаль, исторический документ не сохранился! Правда, он так и не позвонил Машкову.
Фанатам понравилась теплая и трогательная история о том, как «звезды сошлись».
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