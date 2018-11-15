Лазарев публично опозорил Бузову

Лазарев и Ивлеева пошутили над Бузовой

Ивлеева и Лазарев разыграли сценку: певец исполнил роль священника, которому нужно угадать, кто находится в исповедальне. «Грешников» изображала Ивлеева.

«Святой отец, я согрешила. Я певица, а грех в том, что так считаю только я», — начала она.

«Олечка, я прощаю тебе твои грехи», — быстро ответил Лазарев.

Ивлеева отметила, что «такой человек в нашей стране только один», поэтому Лазарев сразу догадался.

«Олечка, иди с богом, иди с богом», — заключил он.

Бузова была участницей «Дома-2», а затем стала ведущей этого реалити-шоу. В 2016 году она начала карьеру певицы, выпустив песню «Под звуки поцелуев».

В интервью Harper’s Bazaar Бузова жаловалась, что ее много раз «публично пороли, но ни разу не хвалили». Своих критиков Бузова называла неудачниками, пообещала продолжать делать свое дело и в будущем спродюсировать какой-нибудь проект.