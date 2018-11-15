Лазарев публично опозорил Бузову

Певец Сергей Лазарев стал гостем шоу Анастасии Ивлеевой на YouTube и посмеялся над своей коллегой Ольгой Бузовой.
Ивлеева и Лазарев разыграли сценку: певец исполнил роль священника, которому нужно угадать, кто находится в исповедальне. «Грешников» изображала Ивлеева.
«Святой отец, я согрешила. Я певица, а грех в том, что так считаю только я», — начала она.
«Олечка, я прощаю тебе твои грехи», — быстро ответил Лазарев.
Ивлеева отметила, что «такой человек в нашей стране только один», поэтому Лазарев сразу догадался.
«Олечка, иди с богом, иди с богом», — заключил он.
Бузова была участницей «Дома-2», а затем стала ведущей этого реалити-шоу. В 2016 году она начала карьеру певицы, выпустив песню «Под звуки поцелуев».
В интервью Harper’s Bazaar Бузова жаловалась, что ее много раз «публично пороли, но ни разу не хвалили». Своих критиков Бузова называла неудачниками, пообещала продолжать делать свое дело и в будущем спродюсировать какой-нибудь проект.
О творчестве Бузовой положительно отзывались Филипп Киркоров и Лев Лещенко, назвавший ее «достаточно интеллектуальным» и артистичным человеком. Лещенко не стал комментировать мнение о том, что Бузова «поет мимо нот». По его словам, у певицы есть публика, поэтому «она нужна, и нечего тут обсуждать».