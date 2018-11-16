Легенду программы «Время» выселяют из квартиры

Советский диктор, телеведущая программы «Время» Азалия Лихитченко пожаловалась на квартиросъемщицу, которая задолжала ей больше миллиона рублей и отказалась съезжать. Об этом сообщает «Собеседник».
Лихитченко живет в Воротниковском переулке неподалеку от Кремля. По словам женщины, она решила сдать одну из комнат, чтобы накопить на путешествие. Знакомый риелтор привел к телеведущей квартиросъёмщицу — жительницу Воронежской области.
Лихитченко заявила, что девушка внесла плату за жилье всего несколько раз, а потом платить перестала. Телеведущая предположила, что не платит девушка не просто так.
«Я боюсь! Может быть, я подписала какую-то бумагу и квартира мне вовсе не принадлежит… Почему она до сих пор не платит?! Может, ждет моей смерти?» — сказала она.