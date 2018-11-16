Легенду программы «Время» выселяют из квартиры

Экс-ведущую программы «Время» запугала квартиросъемщица

Советский диктор, телеведущая программы «Время» Азалия Лихитченко пожаловалась на квартиросъемщицу, которая задолжала ей больше миллиона рублей и отказалась съезжать. Об этом сообщает «Собеседник».

Лихитченко живет в Воротниковском переулке неподалеку от Кремля. По словам женщины, она решила сдать одну из комнат, чтобы накопить на путешествие. Знакомый риелтор привел к телеведущей квартиросъёмщицу — жительницу Воронежской области.

Лихитченко заявила, что девушка внесла плату за жилье всего несколько раз, а потом платить перестала. Телеведущая предположила, что не платит девушка не просто так.