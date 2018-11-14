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Джейсон Момоа подшучивает над фанатами
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Джейсон Момоа подшучивает над фанатами 

Рамблер 1 час назад
Американский актер Джейсон Момоа, известный по своим ролям Кхала Дрого в «Игре престолов» и Аквамена в фильмах о вселенной супергероев, нередко подшучивает над своими поклонниками. Голливудская звезда, фотографируясь с парочками, всегда старается выглядеть на снимках так, как будто он отбивает девушку у ее спутника. Такие постановочные кадры Момоа считает забавными, но вот насколько веселыми они кажутся молодым людям? На некоторых фотографиях можно заметить неподдельное раздражение мужчин, которые наблюдают за тем, как мускулистый красавец обнимает их дам. А вот для девушек оказаться в объятиях одного из секс-символов современности — предел мечтаний.
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