Анастейша поделилась опытом борьбы с раком

Анастейша поделилась своим опытом борьбы с раком

Певица вспомнила, как непросто ей далось лечение. Певица Анастейша, популярная звезда 2000-х годов, в последнее время не дает концертов и вообще редко появляется на публике. Ее жизнь изменилась после двойной мастэктомии, то есть удаления молочных желез. Сегодня в программе Дмитрия Борисова , которая была посвящена непростой борьбе артистов со страшным заболеванием, поделилась подробностями своего лечения.

«Со вторым раком я не сообщала, какого он типа и не говорила, что мне делают мастэктомию. Я сама рассказала, что он у меня есть. Мне надо было вылечиться. У меня была большая и изматывающая операция», — рассказала певица.

Певица узнала об опухоле, когда пришла на операцию по уменьшению груди.

«Перед этой процедуры хирург отправил меня сделать маммограмму. Когда я сделала ее, меня отправили потом к другому врачу. Мы сделали операцию уже в четверг», — поделилась звезда в эфире программы.

Артистка обратилась ко всем, кто проходит лечение в настоящий момент. Она пожелала им сил и веры в лучшее.

«Я боролась с раком с таким рвением. Я была напугана, что люди отвергнут меня, когда узнают, потому что я сильно болела. А люди не любят иметь дело с теми, кто болеет», — сказала артистка.

Напомним, недавно Эд Мацаберидзе сообщил о том, что ему удалось победить рак. В течение года он проходил непростое лечение. Его поддерживала супруга, мама и поклонники, за что он поблагодарил их на своей странице в микроблоге.