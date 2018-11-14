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Анастейша поделилась опытом борьбы с раком
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Анастейша поделилась своим опытом борьбы с раком 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Певица вспомнила, как непросто ей далось лечение. Певица Анастейша, популярная звезда 2000-х годов, в последнее время не дает концертов и вообще редко появляется на публике. Ее жизнь изменилась после двойной мастэктомии, то есть удаления молочных желез. Сегодня в программе Дмитрия Борисова, которая была посвящена непростой борьбе артистов со страшным заболеванием, поделилась подробностями своего лечения.
«Со вторым раком я не сообщала, какого он типа и не говорила, что мне делают мастэктомию. Я сама рассказала, что он у меня есть. Мне надо было вылечиться. У меня была большая и изматывающая операция», — рассказала певица.
Певица узнала об опухоле, когда пришла на операцию по уменьшению груди.
«Перед этой процедуры хирург отправил меня сделать маммограмму. Когда я сделала ее, меня отправили потом к другому врачу. Мы сделали операцию уже в четверг», — поделилась звезда в эфире программы.
Артистка обратилась ко всем, кто проходит лечение в настоящий момент. Она пожелала им сил и веры в лучшее.
«Я боролась с раком с таким рвением. Я была напугана, что люди отвергнут меня, когда узнают, потому что я сильно болела. А люди не любят иметь дело с теми, кто болеет», — сказала артистка.
Напомним, недавно Эд Мацаберидзе сообщил о том, что ему удалось победить рак. В течение года он проходил непростое лечение. Его поддерживала супруга, мама и поклонники, за что он поблагодарил их на своей странице в микроблоге.
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