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Дайнеко пожаловалась на безразличие врачей
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Виктория Дайнеко обратилась за помощью к бывшему мужу после сообщений о возобновлении отношений с Алексеем Воробьевым 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Instagram
31-летняя звезда «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко пожаловалась на безразличие врачей и поблагодарила Дмитрия Клеймана за свое спасение.
После посещения церемонии вручения премии «Женщина года» журнала Glamour Виктория Дайнеко почувствовала себя плохо. Для создания ее прически стилист использовал много лака — настолько, что у звезды случился приступ аллергии. Ночью звезда позвонила в частную «скорую», но врачи посоветовали ей выпить воды.
На помощь пришел Дмитрий Клейман.
«Пипец, бывший муж у меня — огонь-доктор. Это месть мне за все хорошее», — прокомментировала она видео, на котором запечатлен момент спасения.
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