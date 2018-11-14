Виктория Дайнеко обратилась за помощью к бывшему мужу после сообщений о возобновлении отношений с Алексеем Воробьевым

31-летняя звезда «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко пожаловалась на безразличие врачей и поблагодарила Дмитрия Клеймана за свое спасение. После посещения церемонии вручения премии «Женщина года» журнала Glamour Виктория Дайнеко почувствовала себя плохо. Для создания ее прически стилист использовал много лака — настолько, что у звезды случился приступ аллергии. Ночью звезда позвонила в частную «скорую», но врачи посоветовали ей выпить воды. На помощь пришел Дмитрий Клейман. «Пипец, бывший муж у меня — огонь-доктор. Это месть мне за все хорошее», — прокомментировала она видео, на котором запечатлен момент спасения.