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Сожительницу Тимати унизили из-за одежды
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Сожительницу Тимати унизили из-за одежды 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Instagram
Российская модель и сожительница рэпера Тимати Анастасия Решетова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в новой зимней одежде.
На снимке 22-летняя Решетова позирует в укороченной парке цвета хаки с белым натуральным мехом, которая продается на сайте Angelino Lordi по цене около 30 тысяч рублей. Подписчики возмутились выбором модели и обругали ее в комментариях к посту.
«Вот ***** (проститутка — прим. «Ленты.ру»), лучше бы брала пример с мировых знаменитостей, которые не носят натуральный мех. Ради понтов готова жопу порвать», — унижали одни.
«Полное безвкусие», — добавили другие.
«Сними эту гадость», — согласились третьи.
Публикация модели собрала 70 тысяч лайков.
Ранее в ноябре Решетова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с отдыха. Подписчики посчитали ее наряд вызывающим и раскритиковали его в комментариях.
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