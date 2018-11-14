Дима Билан присмотрел себе место на кладбище

Билан сообщил, что уже поинтересовался положенными ему льготами.

"Если раньше это были льготы на общественный транспорт, то, что я четко успел за сегодня посмотреть и выучить, это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Тоже, на самом деле, очень недурно", — поделился он.

Билан признался, что не ожидал такого решения Владимира Путина , хотя о званиях мечтал, когда был моложе.

"Меня привело в профессию желание заниматься музыкой. Это самое дорогое, что можно приобрести в этой жизни. Я, конечно, обрадован невероятно. Нахожусь в приподнятейшем настроении", — сказал артист.

Дима Билан на конкурсе "Евровидение" в 2008 году занял первое место — пока это первый российский исполнитель, поднявшийся в европейском музыкальном соревновании так высоко.