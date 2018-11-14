Билан сообщил о получении «очень недурных» льгот

Певец Дима Билан , получивший звание заслуженного артиста России , рассказал о льготах, которые ему даются вместе с наградой.

«Если раньше это были льготы на общественный транспорт, то, что я чётко успел за сегодня посмотреть и выучить, это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Тоже, на самом деле, очень недурно», — сказал артист в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Билан признался, что присвоение звания стало для него неожиданным. По его словам, он думал о возможности стать заслуженным артистом после конкурса «Евровидение» 2007 года, на котором завоевал первое место, но спустя время разговоры поутихли, и он об этом забыл.

«По наивности и максимализму периода 2006-2010 годов были ожидания, но потом я эту мысль отпустил для себя. Конечно, понимал, что самоцель — это работать. Меня привело в профессию желание заниматься музыкой», — сказал Билан.

При этом певец заявил, что «обрадован невероятно» и находится «в приподнетейшем настроении».