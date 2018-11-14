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Билан сообщил о получении «очень недурных» льгот
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Билан сообщил о получении «очень недурных» льгот 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @bilanofficial
Певец Дима Билан, получивший звание заслуженного артиста России, рассказал о льготах, которые ему даются вместе с наградой.
«Если раньше это были льготы на общественный транспорт, то, что я чётко успел за сегодня посмотреть и выучить, это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Тоже, на самом деле, очень недурно», — сказал артист в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
Билан признался, что присвоение звания стало для него неожиданным. По его словам, он думал о возможности стать заслуженным артистом после конкурса «Евровидение» 2007 года, на котором завоевал первое место, но спустя время разговоры поутихли, и он об этом забыл.
«По наивности и максимализму периода 2006-2010 годов были ожидания, но потом я эту мысль отпустил для себя. Конечно, понимал, что самоцель — это работать. Меня привело в профессию желание заниматься музыкой», — сказал Билан.
При этом певец заявил, что «обрадован невероятно» и находится «в приподнетейшем настроении».
Рудковская объяснила получение Биланом звания
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста России.
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