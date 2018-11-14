Аллегрову принизили за «наглую» фонограмму

Народ в ужасе бежит от «мертвой» Аллегровой

"Забиваю в YouTube "живое выступление Ирины Аллегровой", — рассказал Солнцев в интервью "Дни.Ру". — По списку "Олимпийский", Кремль — и везде полная фонограмм. Из "живого" — барабаны лупят на "Угонщице" и в середине некоторых треков Ирина Александровна, видимо в угаре, кричит в микрофон: Е-е-е-е!"

"Нет, такие концерты для меня — это мертвое, выжженное поле, — отплевывается Солнцев. — Почему любимая артистка так не любит нас с вами, почему уже лет тридцать она позволяет себе так наглеть? Я знаю законы телевидения — когда пишется шоу, к примеру, то все поют под "плюс", ибо надо так надо. Но петь весь сольник под тотальную фанеру! Помните, у многих гастролеров при вопросе "Почему вы используете фонограмму" лет двадцать назад было в ходу безупречное алиби. Они рассказывали нам байки о том, что-де сцены хуторов, аулов и кишлаков, куда с "мировыми турами" они прут, не оборудованы. Шли годы, а полная фанера, как и гипюр с узорчиком на теле любимой мною Ирины, не меняется. Женщина в тревожных годах, голоса нет, но ты попробуй в лосинах поскочи по концертам!"

"Открываю на том же YouTube "живой" концерт "Не улетай, любовь" 1992 года. Любимая артистка в самом соку. Красивая, свежий парик до попы, но ни одной ноты "вживую", кроме монологов за "житуху сермяжную" между треками. Жаль, очень жаль, что все обстоит именно так", — продолжает Рустам.

"Даже певицы типа Оли Бузовой пытаются петь "вживую", спившиеся западногерманские звезды 80-х по честному орут на сольниках, отрабатывая свои пятнадцать тысяч евро, больная раком мозга солистка Roxette Мари Фридриксон до последнего под руки выходила и пела "вживую", сама полуживая. И больше всего обидно, что Ирина Аллегрова — одна из немногих артисток, которая умеет правильно интонировать, подавать трек, особенно медлячок, так, что все в душе переворачивается, умеет "рассказывает" за три минуты историю драматично, нежно и трогательно, как никто, "живой" звук не использует. Если бы она, набравшись смелости, побаловала нас пусть тихим, пусть бессильным, но все же "живым" вокалом, я, как и многие, был бы просто счастлив в тот момент. А, так как сейчас, мне не надо".

Как писали ранее "Дни.Ру", в последнее время у певицы то и дело случаются отмены концертов. Народ просто не покупает билеты, потому что от фонограммы и затертого до дыр камзола все порядком устали.