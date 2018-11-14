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«Думала, умру»: Лолита о проблемах со здоровьем
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«Думала, умру»: Лолита рассказала о проблемах со здоровьем 

ТК «Звезда» + ещё 1 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Звезда российской эстрады призналась, что у нее однажды сильно подскочило давление, пришлось вызывать скорую.
Певица Лолита Милявская рассказала журналистам, что испытывает проблемы со здоровьем. Однажды у нее впервые в жизни очень сильно подскочило давление, пришлось вызывать скорую.
«В мае первый раз в жизни у меня так скакануло давление, что пришлось вызывать скорую», — рассказала артистка.
С тех пор она тщательно следит за своим здоровьем.
Лолита, которая сегодня отмечает 55-летие, призналась, что у нее песок в почках. Врачи посадили певицу на жесткую диету, призвали исключить из рациона многие продукты, а также настояли на том, чтобы она отказалась от вредных привычек.
Звезда российской эстрады в интервью порталу «Стархит» рассказала, что для нее это большое испытание, поскольку она любит вкусно поесть. Из-за такой диеты Лолита сильно похудела. Кроме того, по настоянию врача она стала меньше курить, хоть и не смогла избавиться от этой пагубной привычки полностью. Певица рассказала, что теперь почти не употребляет спиртное, но все же позволит себе выпить немного алкоголя на юбилей.
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