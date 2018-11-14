«Думала, умру»: Лолита о проблемах со здоровьем

«Думала, умру»: Лолита рассказала о проблемах со здоровьем

Звезда российской эстрады призналась, что у нее однажды сильно подскочило давление, пришлось вызывать скорую.

Певица Лолита Милявская рассказала журналистам, что испытывает проблемы со здоровьем. Однажды у нее впервые в жизни очень сильно подскочило давление, пришлось вызывать скорую.

«В мае первый раз в жизни у меня так скакануло давление, что пришлось вызывать скорую», — рассказала артистка.

С тех пор она тщательно следит за своим здоровьем.

Лолита, которая сегодня отмечает 55-летие, призналась, что у нее песок в почках. Врачи посадили певицу на жесткую диету, призвали исключить из рациона многие продукты, а также настояли на том, чтобы она отказалась от вредных привычек.