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Всплыла правда о второй «беременности» Собчак
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Всплыла грязная правда о второй беременности Ксении Собчак 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Несколько недель назад официальный представитель Ксении Собчак объявил о ее второй беременности. Однако с тех пор, как заметили внимательные журналисты, живот телеведущей не подрос.
Одним из первых о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка, сообщило издание Super со ссылкой на ее официального представителя Кирилла Суханова. Фанаты порадовались за телеведущую и ее супруга, актера Максима Виторгана, а ушлые репортеры то и дело пытались подловить блондинку с увеличившимся животом.
Однако все их попытки не увенчались успехом. Скорее, даже наоборот, Ксения демонстрировала стройность, которую подчеркивала приталенными нарядами. Общественность не знала, что и думать, ведь о второй беременности Собчак было объявлено официально, а не подслушано или домыслено.
В итоге, сам же Super и докопался до истины, которая для издания оказалась крайне неприятной. В своем телеграм-канале сотрудники выложили данные, согласно которым беременность Ксении Собчак была придумана. Якобы тогда, в сентябре, Кирилл Суханов предложил дружбу и в качестве залога отдал "громкий эксклюзив".
Спустя пару месяцев, когда всем стало очевидно, что живот у Собчак почему-то не растет, она, как выразилось издание, решила слиться: она выложила гневный пост об "ушлых журналистах". Новость о пополнении же оказалась обычным пиаром перед запуском ее нового шоу. Самое интересное, что после этого Кирилл Суханов снова вышел на связь с Super, извинился за "недопонимание" и сказал, что тогда, когда он "сливал" новость про вторую беременность, Собчак об этом знала. При этом в телеграм-канале сотрудники сообщили, что у них есть аудиозапись с представителем телеблондинки.
"Все еще хотите дружить с нами, Ксения Анатольевна?" — несколько угрожающе обратились к сноровистой ведущей журналисты.
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