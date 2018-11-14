Пугачева умилила поклонников забавными видео

Алла Пугачева продолжает оповещать молодого мужа Максима Галкина, гастролирующего по Америке, о том, как ведут себя их дети Гарри и Лиза. Так, Примадонна сняла наследника, который сконструировал трейлер из подручных материалов.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал свежее видео, которое для него записала Алла Пугачева. Примадонна вместе с их детьми, сыном Гарри и дочерью Елизаветой, ждет возвращение шоумена, гастролирующего на другом континенте, в подмосковной деревне Грязь.
"Алла прислала репортаж из дома. Гарик у нас любит из подручных средств строить дома, машины, — на этот раз дом на колесах, трейлер! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — сообщил Галкин. Видео начинается с того, что Гарри лежит под стулом и работает отверткой.
Далее он встает и начинает рассказывать, что есть в его трейлере. Гарри показал диван, биотуалет и телевизор, который транслирует фильм "Титаник". телевизор представляет собой инсталляцию, сделанную из коробки, в которой стоит корабль и скомканный лист белой бумаги (видимо, айсберг).
Чтобы включить телевизор, следует просто снять крышку с коробки. По словам Гарри, описывающего фильм "Титаник" (для этого мальчик сел позади коробки), "это была трагедия". Отметим, что в комнате находилась и дочь Елизавета, однако по какой-то причине девочка не пожелала быть снятой на камеру.
Многочисленные поклонники пришли в восторг от изобретательности Гарри.
"Фантазер, мамина радость, защитник!", "Ну, вообще по-другому мыслят! Это поколение спасет мир!", "А детки очень красивые и умные, здоровья Вам всем!", "Какой молодец, мастеровой парень растет, это обязательно нужно развивать, растет МУЖЧИНА!", "Как и все детки! Мы тоже "строили домики" под столом со скатертью, из табуреток и газет… ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Молодец!", "Молодец, Гарик, фантазия на высоте! Творческий человек растет!)" — выразили свои восторги подписчики.