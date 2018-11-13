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Дом Меган Маркл может сгореть от страшного пожара
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Меган Маркл пострадала из-за смертельного пожара 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Дом герцогини Сассекской в Лос-Анджелесе может пострадать от разрушительного пожара, который сейчас бушует на территории штата Калифорния. Огонь унес жизни 42 человек.
Дом в округе Вудленд-Хиллз, где Меган Маркл провела свое детство, находится в одной миле от страшных пожаров, которые уже успели разорить многие районы Лос-Анджелеса. Этот округ в основном представлен высокими зданиями, однако власти боятся, что деревья, окружающие постройки, могут внезапно вспыхнуть. Будущая герцогиня три года жила в доме на улице Провиденсия вместе с родителями, братом и сестрой. Известно, что у Маркл еще остались в этом районе друзья.
Один из жителей Вудленд-Хиллз рассказал, что теперь все обитатели боятся за свою жизнь.
"Мы наблюдали, как пламя подбирается к нам все ближе и ближе с каждым днем. Если не произойдет чуда или ветер не поменяет направление, то наши дома будут следующими. Нам остается только молиться", — поделился он.
Ранее известный шотландский актер Джерард Батлер потерял дом и машину в результате масштабных пожаров в Калифорнии. Он рассказал, что, вернувшись домой после эвакуации, обнаружил пепелище на месте своего дома.
"Вернулся в мой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее время по всей Калифорнии. Вдохновлен, как всегда, мужеством, духом и самопожертвованием пожарных. Спасибо пожарному департаменту Лос-Анджелеса", — написал он.
Пострадал от огня также знаменитый канадский рок-музыкант Нил Янг.
"Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, теперь еще один", — поделился он в посте, опубликованном на официальном сайте.
Разрушительный пожар унес жизни 42 человек. Сотни людей остаются пропавшими без вести. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел в Калифорнии режим ЧС.
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