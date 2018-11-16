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На Винокура подали в суд
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На Винокура подали в суд за огромный долг по коммуналке 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 46 минут назад
Российского артиста Владимира Винокура обвиняют в неуплате коммунальных услуг на сумму 1,65 млн рублей.
ГБУ «Жилищник района Арбат» подал в суд иск против артиста Владимира Винокура и еще 14 дольщиков. Поводом для судебной тяжбы стала систематическая неуплата коммунальных услуг за подвальное помещение, сообщает РЕН ТВ.
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По данным источника сумма долга составляет 1,65 млн рублей.
Владимир Винокур вошел в тройку самых популярных юмористов, по результатам очередного опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).
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