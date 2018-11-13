Ещё
Борисова незаконно удерживает дочь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дана Борисова рассказала, что дочь проживает с ней незаконно 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: ФРОЛОВ МИХАИЛ, АРХИВ "КП"
В прошлом году телеведущая Дана Борисова провела четыре месяца в реабилитационном центре в Таиланде, где лечилась от алкогольной и наркотической зависимостей. На днях телеведущая отметила полтора года трезвости. За это время она успела продать свою старую квартиру и приобрети новое жилье, а также помочь людям, которые оказались в непростой ситуации. Однако артистку терзает еще один вопрос. Пока она лечилась от зависимостей, за ее дочерью Полиной присматривал бывший фактический супруг Максим Аксенов. Он лишил Дану родительских прав и с помощью суда обязал ее выплачивать алименты.
Неделю назад Борисова была рада, так как считала, что выиграла суд. Уже несколько месяцев дочь проживает с ней в новой квартире. Также телеведущая хочет, чтобы Аксенов платил ей алименты. Однако сегодня звезда была вынуждена признаться, что Полина проживает с ней незаконно. Оказалось, что иск, который она подала еще в ноябре прошлого года, просто был закрыт.
«Как вы понимаете, проживает она незаконно, более того, я сторона, которая до сих пор платит алименты. Сегодня вместе с адвокатом мы подали заявление об официальном определении ее места жительства со мной, ее мамой, а также о взыскании алиментов со второй стороны, которая никак не участвует, не проявляется, и не общается», — поделилась Дана в соцсети.
Телеведущая также показала своим подписчикам иск, который она передала в суд. Борисова не теряет надежды на то, что сможет получить опеку над дочерью и беспрепятственно проводить с ней время. Напомним, что ранее звезда призналась, что сама обустроила свою новую квартиру. Только на шторы она потратила полмиллиона рублей, поэтому Дана хочет получать хоть какие-то деньги от экс-мужа. Также Полина решила пойти по стопам матери и стать телеведущей, поэтому ей нужно посещать различные кружки, заниматься с репетиторами. Борисова в одиночку не может оплачивать все это. Сам Аксенов не удивился, когда ему сообщили, что его бывшая жена готовит иск, так как это происходит не в первый раз.
Teleprogramma.pro: последние новости
Хронология развода Петросяна и Степаненко: новый поворот в борьбе за имущество Юлии Волковой приписали беременность из-за неудачного платья Земфиру разыскивают судебные приставы из-за долга по ЖКХ
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изнасилованная в Уфе дознавательница вспомнила все526
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу
Украинская церковь приняла неожиданное решение625
Ядерный корабль России и другие события вторника51
Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница139
Видео
00:46
Пока вы спали: Продажа бензина в РФ стала выгоднее экспорта
Общество
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:31
Следователи снова взялись за дело об убийстве Талькова
Происшествия
01:30
Насиловали до 5 утра: что пережила дознавательница
Происшествия Статьи
04:03
РФ официально обвинили в сбоях GPS на учениях НАТО
Армия
02:48
Украинская церковь приняла неожиданное решение
Украина В мире
01:12
Лаврова не пустили к Путину в Сингапуре
Политика
00:58
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
05:28
Питавшийся на 3,5 тыс. депутат пришел к очевидному итогу
Политика Экономика
04:04
Россия решила взяться за еще одну арабскую страну
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение