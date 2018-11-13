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Актёра Аброскина обокрали в торговом центре
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Актёр Аброскин лишился iPhone 7 в московском ТЦ 

News.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Звезду фильмов «Гуляй, Вася» и «Счастья! Здоровья!» обокрали в московском торговом центре. У Сергея Аброскина украли iPhone 7.
«iPhone вытащили прямо из кармана. Он был в торговом центре в одном из магазинов одежды. Муж заметил, что за ним долго ходил подозрительный молодой человек, а где-то через полчаса обнаружил пропажу», — приводит Nation News слова жены потерпевшего.
Аброскин обратился в полицию, правоохранители отсмотрели записи с камер наблюдения, но преступника пока не нашли.
Ранее News.ru писал о том, что пользователи обнаружили уязвимость в обновленной операционной системе iOS 12, с помощью которой можно легко получить доступ к контактам из телефонной книги смартфона. Для того чтобы обойти пароль, необходимо включить программу VoiceOver с помощью Siri, позвонить на телефон и сбросить вызов сообщением.
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