Актёра Аброскина обокрали в торговом центре

Актёр Аброскин лишился iPhone 7 в московском ТЦ

Звезду фильмов «Гуляй, Вася» и «Счастья! Здоровья!» обокрали в московском торговом центре. У Сергея Аброскина украли iPhone 7.

«iPhone вытащили прямо из кармана. Он был в торговом центре в одном из магазинов одежды. Муж заметил, что за ним долго ходил подозрительный молодой человек, а где-то через полчаса обнаружил пропажу», — приводит Nation News слова жены потерпевшего.

Аброскин обратился в полицию, правоохранители отсмотрели записи с камер наблюдения, но преступника пока не нашли.

Ранее News.ru писал о том, что пользователи обнаружили уязвимость в обновленной операционной системе iOS 12, с помощью которой можно легко получить доступ к контактам из телефонной книги смартфона. Для того чтобы обойти пароль, необходимо включить программу VoiceOver с помощью Siri, позвонить на телефон и сбросить вызов сообщением.