Нетребко оправдалась перед зрителями

Билеты на предстоящий концерт Анны Нетребко в Большой театр продают за 88 тысяч рублей. Если покупать с рук, выйдет ещё дороже.

Анне Нетребко пришлось объяснять поклонникам, почему на её грядущее выступление в Москве столь высокие цены. Те пожаловались певице в соцсетях, что билет на галерку стоит 88 тысяч рублей. По словам артистки, она не имеет к ценообразованию никакого отношения. Более того, её гонорар практически не меняется, а вот цены на билеты шокируют её саму. В комментариях разгорелась дискуссия.

«Анна, сколько раз ходили на Дмитрия Хворостовского, в том числе и в Большой театр, никогда не было таких цен на его выступления! Очень люблю Большой театр, часто туда хожу, но это будет, наверное, самый дорогой концерт за всю историю Большого (я имею в виду цены на билеты) и я, конечно, говорю про официальные цены, не про перекупщиков», — пишут любители оперы.

«К сожалению, я не в силах бороться с мафией и ценами на билеты в России, вы уж извините. Мне очень жаль зрителей… Одно могу сказать, что гонорар у меня приблизительно один и тот же везде, вот только цены на билеты почему-то разные… Мне жаль», — ответила зрителям Нетребко.

Оперная дива далеко не в первый раз возмущается высоким ценам на ее выступления в Москве.