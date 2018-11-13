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Носков вернулся к работе после инсульта
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Николай Носков вернулся к работе после перенесенного инсульта 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Фото: teleprogramma.pro
Состояние здоровья Николая Носкова ухудшилось еще в марте прошлого года. Тогда артист попал в больницу, где медики обнаружили у него тромб в шейном отделе, мужчине потребовалась срочная операция. Уже летом этого года стало известно, что Николай Носков перенес инсульт. Ему понадобилась длительная реабилитация, прежде чем певец и музыкант смог снова вернуться к нормальной жизни.
Сейчас Носков вместе с супругой проживает в московской квартире, где еще несколько месяцев назад поработала команда программы "Идеальный ремонт", подарив супругам обновленный интерьер. Артист также постепенно возвращается к работе, о чем свидетельствуют свежие фото в соцсети Instagram. "Николай Носков! Был и остается королем Российской сцены. Это лучший голос нашей страы! И для меня большая честь поработать с ним", — подписал совместный с артистом кадр Виктор Дробыш. В комментариях к публикации пользователи выразили бурный восторг и пожелали Носкову здоровья.
"Ураааа! С возвращением!", "Скучаем по его выступлениям! Здоровья Николаю!", "Голосище!Скорейшего ему выздоровления и возращения на сцену", — желали поклонники творчества Николая Носкова.
Напомним, что во время болезни рядом с артистом находилась его супруга Марина. Несмотря на то, что СМИ регулярно сообщают о разладе в отношениях пары, они уже 40 лет счастливы в браке. К слову, в декабре прошлого года у Носкова родилась вторая внучка. Соответствующее сообщение о пополнении в семье музыканта появилось в официальной группе артиста во «ВКонтакте».
«Дорогие друзья! Спешим разделить с вами радость! Вчера, 26 декабря 2017 года в 22.46 по московскому времени, накануне самого волшебного праздника, у Николая Ивановича родилась замечательная внучка! Теперь он с гордостью носит почетное звание «Дважды дедушка». Присоединяемся к поздравлениям и желаем крепкого здоровья малышке и всей семье!» — говорилось в сообщений.
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