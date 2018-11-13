Гибель Марины Голуб потрясла Белого

Трагический уход из жизни Марины Голуб потряс Анатолия Белого

Очередным звездным гостем в студии ток-шоу «Судьба человека» стал Анатолий Белый , известный зрителю по многочисленным фильмам и сериалам, таким как «Шагал-Малевич», «Куприн. Яма», «А зори здесь тихие…», «Орлова и Александров» и многим другим. Во время программы актер поделился воспоминаниями о своих отношениях с Мариной Голуб . Хотя разница в возрасте пары составляла 15 лет — Марина была старше — влюбленных это не смущало: актеры прожили в браке 12 лет.

В глазах многих Анатолий и его супруга были одной из самых стабильных пар. Однако в 2007 году они неожиданно подали на развод, а спустя некоторое время Марина погибла в автокатастрофе. Актер признался, что за годы жизни с Голуб он многому научился и как человек, и как актер. Несмотря на то, что на момент смерти актрисы он уже состоял в других отношениях, известие о ее смерти стало для него огромным ударом и эта рана в его душе никогда не заживет.

После ухода Марины из жизни артист часто терзался вопросом о причине происшедшего. Однако ответа он так и не получил. В течение долгого времени он находился в состоянии растерянности. Ко всему прочему находились люди, которые считали, что в смерти экс-супруги есть его косвенная вина. Помогла пережить эти тяжелые для него времена нынешняя жена Белого Инесса.