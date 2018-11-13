Меган Маркл не пустили на балкон к Елизавете II

Кейт Миддлтон вытеснила выскочку Меган Маркл из окружения Елизаветы II

В Лондоне во время траурной службы в память о погибших за годы Первой мировой войны едва не разразился скандал. Истерику грозилась закатить Меган Маркл.

В мероприятии одну из главных ролей играла королевская семья. Чтобы отдать дань памяти погибших балконы Уайтхолльского дворца вышли Елизавета II Кейт Миддлтон , Камилла Паркер Боулз, Меган Маркл и первая леди Германии Эльке Бюденбендер. В это время принцы Чарльз, Уильям и Гарри возлагали венки к мемориалу.

При этом Меган Маркл не пустили на балкончик к Елизавете II. Места рядом с королевой заняли герцогини Кембриджская и Корнуольская. Жену принца Гарри отправили на отдельный балкон к первой леди Германии Эльке Бюденбендер. Маркл, которая до этого во время поминальной службы улыбалась и стреляла глазками, в Уайтхолльском дворце едва не рыдала. Лицо Меган перекосило от сдерживаемых эмоций.

Однако эксперт по королевскому этикету Ричард Фицуильям заверил, что в подобной расстановке нет ничего оскорбительного и герцогине Сассекской не стоит расстраиваться. "Дело в том, что на одном балконе дворца могли поместиться только три человека, не больше. Принц Филипп, обычно стоящий рядом с Елизаветой, отсутствовал на мероприятии, а принц Чарльз возлагал цветы, поэтому места рядом с королевой отдали Камилле и Кэтрин — будущим королевам-консортам", — пояснил в интервью The Sun специалист.

По словам Фицуильяма, для Меган не осталось места, поэтому ей предложили выйти на один балкон с первой леди Германии. В такой расстановке не было дурного умысла, она просто в очередной раз показала иерархию в рамках монаршей семьи.