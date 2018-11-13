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Водонаева встала на защиту Нюши
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Алена Водонаева встала на защиту Нюши, которая родила первенца в США 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
На прошлой неделе певица Нюша впервые стала мамой — артистка родила первенца в одной из клиник Майами, куда предусмотрительно улетела за несколько месяцев до родов. У пары родилась дочка. Мама и малышка чувствуют себя хорошо, а певица привыкает к новой роли.
Напомним, что слухи о беременности Нюши появились еще весной этого года, но артистка упорно скрывала интересное положение и не комментировала домыслы поклонников. В конце мая певица все же решила официально объявить о беременности, так как скрывать изменившиеся формы стало все сложнее. Тогда Нюша выложила романтическое фото с Игорем Сивовым, на котором позирует в красном платье и демонстрирует округлившийся живот. Последние месяцы перед родами артистка провела в Майами, где готовилась стать мамой. Примечательно, что не все поклонники оценили выбор места, в котором решила рожать певица. И хотя сейчас многие звезды отечественного шоу-бизнеса рожают в США, многие пользователи считают, что это совсем не патриотично. Нюша также столкнулась с критикой из-за того, что улетела рожать в другую страну.
Телеведущая Алена Водонаева встала на защиту Нюши и отметила, что не видит ничего плохого в том, что певица приняла такое решение. Сама Водонаева родила своего сына в России, однако поддерживает знаменитостей, которые улетают в другую страну перед таким важным событием.
«В силу политической ситуации в последнее время роды за границей многим кажутся чем-то аморальным и крайне непатриотичным. Я ничего ужасного в этом не вижу, кто из нас не желает ребенку лучшего? А что дают чаду роды в США? Безвизовый режим в большинстве стран. Разумеется, для россиян с меньшим достатком, чем у среднестатистического российского артиста, выбор ограничен — ведь самые бюджетные роды в Америке стоят не меньше 15 тысяч долларов, плюс нужно прожить там несколько месяцев до и после появления ребенка. Однако что плохого в том, что родитель стремится облегчить будущее своего малыша? Я бы ни за что не стала осуждать за это, ведь главное для нас — дети», — отметила Алена для «7 Дней».
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