Алена Водонаева встала на защиту Нюши, которая родила первенца в США

На прошлой неделе певица Нюша впервые стала мамой — артистка родила первенца в одной из клиник Майами , куда предусмотрительно улетела за несколько месяцев до родов. У пары родилась дочка. Мама и малышка чувствуют себя хорошо, а певица привыкает к новой роли.

Напомним, что слухи о беременности Нюши появились еще весной этого года, но артистка упорно скрывала интересное положение и не комментировала домыслы поклонников. В конце мая певица все же решила официально объявить о беременности, так как скрывать изменившиеся формы стало все сложнее. Тогда Нюша выложила романтическое фото с Игорем Сивовым, на котором позирует в красном платье и демонстрирует округлившийся живот. Последние месяцы перед родами артистка провела в Майами, где готовилась стать мамой. Примечательно, что не все поклонники оценили выбор места, в котором решила рожать певица. И хотя сейчас многие звезды отечественного шоу-бизнеса рожают в США, многие пользователи считают, что это совсем не патриотично. Нюша также столкнулась с критикой из-за того, что улетела рожать в другую страну.

Телеведущая Алена Водонаева встала на защиту Нюши и отметила, что не видит ничего плохого в том, что певица приняла такое решение. Сама Водонаева родила своего сына в России, однако поддерживает знаменитостей, которые улетают в другую страну перед таким важным событием.