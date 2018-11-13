Кардашьян и Уэст наняли пожарных для спасения виллы

TMZ: Кардашьян и Уэст наняли пожарных для спасения от стихии виллы в Калифорнии

Американский рэпер Канье Уэст и его жена, телеведущая Ким Кардашьян наняли бригаду сотрудников экстренных служб для того, чтобы спасти от бушующих в Калифорнии лесных пожаров свою виллу, стоимость которой, по некоторым данным, составляет $60 млн Об этом сообщает TMZ со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что дом супругов находится в населённом пункте Хидден-Хиллс в округе Лос-Анджелес.

По данным портала, вилла расположена так, что в случае, если огонь охватит здание, соседние дома также окажутся под угрозой.

Ранее стало известно, что в результате лесных лесных пожаров в Калифорнии погибли 42 человека.