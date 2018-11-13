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Умер народный артист Белоруссии и СССР
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Умер народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Народный артист Белоруссии и СССР, композитор Игорь Лученок умер в Минске на 81-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook народный артист Белоруссии, руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.
"Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Беларуси Игорь Михайлович Лученок… Соболезнования родным и близким. Искренняя скорбь в наших сердцах", — отметил белорусский музыкант.
2 ноября Лученок был госпитализирован в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с инсультом, где ему была проведена операция.
Игорь Лученок родился 6 августа 1938 года в Марьиной Горке (Минская область) в семье врача. В раннем возрасте будущий композитор освоил цимбалы, скрипку, баян, а уже в 13 лет был принят в среднюю специальную музыкальную школу при Белорусской государственной консерватории. В 1961 году Лученок окончил Белорусскую консерваторию по классам фортепиано и композиции. После Белорусской консерватории Лученок обучался в Ленинградской консерватории под руководством народного артиста РСФСР, профессора Вадима Салманова (1912-1978) и в аспирантуре при Московской государственной консерватории под руководством советского композитора, профессора Тихона Хренникова (1913-2007).
В 1982-1986 годах Лученок был ректором Белорусской государственной консерватории, с 1980 года он возглавлял Белорусский союз композиторов. Лученку были присвоены звания народного артиста Белоруссии и народного артиста СССР. Он лауреат премий Ленинского комсомола и Государственной премии Белоруссии, специальной премии президента Белоруссии. Маэстро награжден орденами "Знак Почета", Дружбы народов, Франциска Скорины и стал первым белорусом, звезда с именем которого была заложена на площади Звезд в Москве.
В своих произведениях композитор неоднократно обращался к творчеству таких известных белорусских поэтов, как Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Максим Танк, Аркадий Кулешов. Музыка Лученка прекрасно сочетается со стихами Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко. Поклонники его творчества знают и любят такие его произведения, как "Майский вальс", "Мой родной край", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Алеся", "Очарованная моя" и многие другие. Каждый час куранты на башне Минской ратуши отбивают мелодию Лученка из "Песни о Минске".
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