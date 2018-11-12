Стресс перед концертом: Бузову обвинили в мошенничестве

Адвокат Бузовой прокомментировал заявление в полицию против певицы

Блогерша из Краснодара обвинила Ольгу Бузову в мошенничестве и подала заявление в полицию. По словам адвоката Ольги Бузовой, этот вопрос уже решен и никаких нарушений со стороны телеведущей не было. Теперь Бузова готовится к сольному концерту и ко встрече в суде с обидчиками, порочащими ее репутацию.

На народную любимицу Ольгу Бузову подали заявление в полицию. Истец хочет, чтобы правоохранительные органы открыли в отношении певицы и телеведущей дело по статье УК РФ «Мошенничество».

В сентябре Бузова проводила розыгрыш автомобиля в своем инстаграме, за участие в котором нужно было заплатить от 50 до 100 тысяч рублей. В обмен на это артистка должна была обеспечить увеличение числа подписчиков спонсоров в социальных сетях. В общей сложности благодаря 150 спонсорам было собрано 12 миллионов рублей.

Одна из участниц конкурса подала заявление в главное следственное управление МВД РФ. Щъркова (да, с твердым знаком, согласно документам) Кристина Владимировна из Краснодара обвинила Бузову в мошенничестве и подробно описала, как отправила деньги и стала жертвой аферы. В заявлении она сообщила, что перечислила на карту, оформленную на Исаева Александра Юрьевича , сумму в размере 100 тысяч рублей.

В данный момент по факту заявления девушки ведется проверка согласно нормам законодательства России.

По словам адвоката Ольги Бузовой Сергея Жорина, вопрос с розыгрышем уже был решен и никаких нарушений со стороны телеведущей тут не было. Сообщается, что призовая машина третьего октября была отправлена Любви Теолани во Владимирскую область.

«На самом деле полиция просто не может не принять заявление, — пояснил юрист в интервью «Стархиту». — Понятно, что данное действие направлено исключительно на привлечение внимания к тем людям, которые подали заявление. Ранее то же самое было сделано группой блогеров, однако им отказали в возбуждении уголовного дела, так как в действиях Ольги Бузовой не обнаружили состава преступления, что очевидно. Тем не менее, ребята продолжают торжественные походы на Петровку, 38».

Ранее Бузова пообещала сама разобраться с блогерами, пишущими на нее заявления. По заявлению телеведущей, эти вопросы будут решаться в суде.

«В этот раз я решила идти до конца и добиться справедливого наказания для того, кто умышленно раздул этот скандал и сделал все, чтобы нанести максимальный вред моей чести, достоинству и деловой репутации. В отличие от пустых обвинений в мой адрес на сомнительных пресс-конференциях, я добьюсь справедливого наказания для виновных. Скоро вы все узнаете. И тем, у кого есть совесть, будет стыдно. С остальными встретимся в суде», — заявила Ольга.

В данный момент Бузова занята подготовкой к своему московскому сольному концерту, который состоится 18 ноября. Певица очень переживает и много репетирует по ночам.

«Ни о чем не думаю, кроме предстоящего концерта. Кто-то спрашивает, а не жаль ли мне упускать другие интересные события, встречи с друзьями и близкими. Конечно, я ведь живой человек. Но все, что я делаю, определенно того стоит», — делится эмоциями артистка.

Недавно 32-летняя Бузова на передаче «Центральное телевидение» призналась в том, что очень хочет стать матерью, если в ближайшие три года ей не удастся создать семью, она усыновит ребенка из детдома.

«Если до тридцати пяти я не рожу от любимого мужчины, то я думаю, что возьму ребенка — усыновлю или удочерю», — призналась Ольга. По ее словам, таким образом будет исполнена не только ее мечта стать матерью, но и мечта ребенка обрести материнскую любовь и тепло, которого так не хватает в детском доме.

При этом Бузова, судя по всему, полна решимости воспитывать ребенка самостоятельно.

Напомним, ранее телеведущая была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым , с которым она развелась в декабре 2016 года. Ходили слухи, что тогда Бузова не хотела иметь детей — и это стало одной из причин расставания пары.

Сейчас Ольга убеждена, что беременность совсем не помешает ее карьере, а лишь откроет новые горизонты для творчества.