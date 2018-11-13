Сын Уилла Смита шокировал интимной подробностью

Сын Уилла Смита назвал рэпера Tyler the Creator своим бойфрендом

Не секрет, что 20-летний сын Уилла Смита Джейден отличается таким уровнем креативности, что даже его фанаты иногда не в силах понять, говорит он серьезно или шутит. Вчера юный актер и рэпер обронил очередную фразу, которая оставила в ступоре зрителей на его концерте: Джейден заявил, что у него есть парень — 27-летний Tyler the Creator.

«Тайлер — мой лучший друг, я его очень люблю. Он не хочет об этом говорить, но он *** мой бойфренд, уже очень давно. Я говорю правду, запомните это!», — эмоционально выкрикивал со сцены Джейден, пока его друг в толпе смущенно прикрывал лицо, смеялся и показывал Смиту-младшему средний палец.

На этом романтичная история не закончилась, после концерта рэперы продолжили выяснять отношения в Твиттере. Джейден еще раз напомнил в присутствии восьми миллионов подписчиков: «Тайлер, я всем рассказал, теперь ты не сможешь это отрицать».

В ответ друг снова скромно посмеялся и назвал его безумцем. Был ли это случайный каминг-аут или новый уровень троллинга от Смита, пока неясно. Раньше юноша не высказывался насчет своей ориентации и не раскрывал подробности личной жизни, но всегда любил самовыражение без оглядки на общественные нормы: например, Джейден часто бывает замечен в юбках и платьях.