«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о «живом» Задорнове

Близкие рассказали о последних днях сатирика

В первую годовщину смерти известного российского сатирика Михаила Задорнова его родные собрались в студиях программ «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным и «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым, чтобы почтить память артиста. Гости поделились ранее неизвестными подробностями из жизни юмориста и рассказали о последних дня сатирика, а также его отношениях с бывшими женами.

10 ноября — ровно через год после того, как не стало известного российского сатирика и юмориста Михаила Задорнова, Максим Галкин в телевизионной передаче «Сегодня вечером» и Борис Корчевников в программе «Далекие близкие» решили почтить память артиста.

В студии ток-шоу «Сегодня вечером», которое в этот раз Галкин вел без своей соведущей Юлии Меньшовой , пришли родные и близкие друзья Задорнова. Неожиданно для всех гостьями передачи стали вдова артиста Елена Бомбина с дочерью Аленой и его первая супруга Велта Задорнова. Обе женщины поделились ранее неизвестными страницами биографии сатирика.

«Мы очень благодарны, что вы приехали сюда сегодня. Я думаю, что вы как никто другой знаете, почему Михаил Николаевич стал писателем-сатириком», — сказал Максим Галкин

Как оказалось, Велта и Михаил родились в одном роддоме, с разницей лишь в пять дней. Они познакомились, когда им было пять лет, затем учились в одном классе, постепенно сблизились, и между ними завязались романтические отношения.

Спустя какое-то время они решили создать семью и поженились. Несмотря на последующий развод, Михаил и Велта сумели сохранить теплые дружеские отношения до последних дней юмориста.

В целом передача получилась теплой и веселой. Воспоминания близких людей прерывались отрывками различных номеров самого Задорнова, а также его интервью. Ведущий Максим Галкин в начале передачи отметил, что Михаил Задорнов не любил «поминальный тон» мероприятий, поэтому сегодня гости в студии будут вспоминать лишь приятные моменты из его жизни.

«Когда смешно, тогда не страшно!» — так говорил Михаил Задорнов. И пусть эта фраза станет девизом программы «Сегодня вечером», — выступил с напутственной речью ведущий.

Максим Галкин также поинтересовался у женщин, как им удалось забыть обо всех обидах и вместе пережить смерть близкого им человека.

«Я был свидетелем тяжелых моментов в вашей жизни, как Михаил Николаевич уходил. И хочу сказать, к вашей чести, к чести Елены, я в своей жизни не встречал такого единения при всех противоречиях в случае опасности дорогого вам человека.

Это была настоящая вахта около человека, который в этом нуждался. Благодаря вам Михаил Николаевич пока болел ни на секунду не оставался один. И даже сегодня вы собрались за одним столом», — заявил Галкин.

Вдовы сатирика Елена и Велта рассказали, что несмотря на все трудности смогли объединиться и показать, что «испытание можно пройти достойно».

В студии шоу «Сегодня вечером» также обсудили и «молодую музу» Задорнова — актрису Марину Орлову , которая сопровождала сатирика во время гастролей, так как у них были парные номера.

По словам Орловой, Задорнов был инициатором их знакомства: однажды сатирик услышал ее песню «Мой гений», его очень тронули стихи, и он попросил вокалистку исполнить ее на одном из его концертов.

Вдова Задорнова Елена в правдивость истории не поверила: «Михаил не любил глупых людей и не общался с ними». Она попросила ведущего Максима Галкина закрыть тему и передать Орловой подарок — словарь русского языка.

Ранее Евгений Петросян в студии программы «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым поделился воспоминаниями о выдающемся сатирике.

Юморист рассказал, что был одним из первых, кому сатирик поведал о своем страшном диагнозе. Евгений Ваганович подчеркнул, что, хотя и был потрясен услышанным, старался сохранять оптимизм в разговоре с лучшим другом и подбадривал его. Он также искал врачей, клиники, которые могли бы оказать помощь давнему другу.

По словам Петросяна, незадолго до смерти Задорнов встретился с ним, чтобы обсудить их совместный фельетон «Весело живем». Юморист подчеркнул, что сцена была «довольно драматической»:

«Он так радостно-радостно сказал: «Женечка, будь здоров!» Я ответил: «Мишенька, ты будь здоров… Пожалуйста, постарайся…» И он уехал. Навсегда…» — пересказал свой последний разговор с сатириком Петросян.

В октября этого года член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал выпуск программы «Судьба человека» с приглашенной в качестве героя телеведущей Региной Дубовицкой . Он уверен, что ведущему Борису Корчевникову не стоило «копаться в последних днях покойного, который умер мучительной смертью».

Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. В октябре 2016-го юмористу диагностировали рак головного мозга. В конце ноября того же года Михаил Задорнов был прооперирован в Германии, однако болезнь все же взяла верх.