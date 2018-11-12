Ещё
«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о «живом» Задорнове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Близкие рассказали о последних днях сатирика 

Газета.Ru 2 часа назад
В первую годовщину смерти известного российского сатирика Михаила Задорнова его родные собрались в студиях программ «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным и «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым, чтобы почтить память артиста. Гости поделились ранее неизвестными подробностями из жизни юмориста и рассказали о последних дня сатирика, а также его отношениях с бывшими женами.
10 ноября — ровно через год после того, как не стало известного российского сатирика и юмориста Михаила Задорнова, Максим Галкин в телевизионной передаче «Сегодня вечером» и Борис Корчевников в программе «Далекие близкие» решили почтить память артиста.
В студии ток-шоу «Сегодня вечером», которое в этот раз Галкин вел без своей соведущей Юлии Меньшовой, пришли родные и близкие друзья Задорнова. Неожиданно для всех гостьями передачи стали вдова артиста Елена Бомбина с дочерью Аленой и его первая супруга Велта Задорнова. Обе женщины поделились ранее неизвестными страницами биографии сатирика.
«Мы очень благодарны, что вы приехали сюда сегодня. Я думаю, что вы как никто другой знаете, почему Михаил Николаевич стал писателем-сатириком», — сказал Максим Галкин
Как оказалось, Велта и Михаил родились в одном роддоме, с разницей лишь в пять дней. Они познакомились, когда им было пять лет, затем учились в одном классе, постепенно сблизились, и между ними завязались романтические отношения.
Спустя какое-то время они решили создать семью и поженились. Несмотря на последующий развод, Михаил и Велта сумели сохранить теплые дружеские отношения до последних дней юмориста.
В целом передача получилась теплой и веселой. Воспоминания близких людей прерывались отрывками различных номеров самого Задорнова, а также его интервью. Ведущий Максим Галкин в начале передачи отметил, что Михаил Задорнов не любил «поминальный тон» мероприятий, поэтому сегодня гости в студии будут вспоминать лишь приятные моменты из его жизни.
«Когда смешно, тогда не страшно!» — так говорил Михаил Задорнов. И пусть эта фраза станет девизом программы «Сегодня вечером», — выступил с напутственной речью ведущий.
Максим Галкин также поинтересовался у женщин, как им удалось забыть обо всех обидах и вместе пережить смерть близкого им человека.
«Я был свидетелем тяжелых моментов в вашей жизни, как Михаил Николаевич уходил. И хочу сказать, к вашей чести, к чести Елены, я в своей жизни не встречал такого единения при всех противоречиях в случае опасности дорогого вам человека.
Это была настоящая вахта около человека, который в этом нуждался. Благодаря вам Михаил Николаевич пока болел ни на секунду не оставался один. И даже сегодня вы собрались за одним столом», — заявил Галкин.
Вдовы сатирика Елена и Велта рассказали, что несмотря на все трудности смогли объединиться и показать, что «испытание можно пройти достойно».
В студии шоу «Сегодня вечером» также обсудили и «молодую музу» Задорнова — актрису Марину Орлову, которая сопровождала сатирика во время гастролей, так как у них были парные номера.
По словам Орловой, Задорнов был инициатором их знакомства: однажды сатирик услышал ее песню «Мой гений», его очень тронули стихи, и он попросил вокалистку исполнить ее на одном из его концертов.
Вдова Задорнова Елена в правдивость истории не поверила: «Михаил не любил глупых людей и не общался с ними». Она попросила ведущего Максима Галкина закрыть тему и передать Орловой подарок — словарь русского языка.
Ранее Евгений Петросян в студии программы «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым поделился воспоминаниями о выдающемся сатирике.
Юморист рассказал, что был одним из первых, кому сатирик поведал о своем страшном диагнозе. Евгений Ваганович подчеркнул, что, хотя и был потрясен услышанным, старался сохранять оптимизм в разговоре с лучшим другом и подбадривал его. Он также искал врачей, клиники, которые могли бы оказать помощь давнему другу.
По словам Петросяна, незадолго до смерти Задорнов встретился с ним, чтобы обсудить их совместный фельетон «Весело живем». Юморист подчеркнул, что сцена была «довольно драматической»:
«Он так радостно-радостно сказал: «Женечка, будь здоров!» Я ответил: «Мишенька, ты будь здоров… Пожалуйста, постарайся…» И он уехал. Навсегда…» — пересказал свой последний разговор с сатириком Петросян.
В октября этого года член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал выпуск программы «Судьба человека» с приглашенной в качестве героя телеведущей Региной Дубовицкой. Он уверен, что ведущему Борису Корчевникову не стоило «копаться в последних днях покойного, который умер мучительной смертью».
Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. В октябре 2016-го юмористу диагностировали рак головного мозга. В конце ноября того же года Михаил Задорнов был прооперирован в Германии, однако болезнь все же взяла верх.
Газета.Ru: последние новости
Близкие рассказали о последних днях сатирика В возрасте 54 лет умер актер "Ералаша" Николай Румянцев Адвокат Бузовой прокомментировал заявление в полицию против певицы
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По Израилю выпустили 200 ракет447
Умер Стэн Ли22
Запад добивает Россию651
Фонд помощи для элитной московской школы вызвал скандал165
На Украине начались «газовые бунты»601
Новости партнеров
Видео
01:19
Умер Стэн Ли
В мире
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
03:12
«Мишенька, будь ты здоров»: Петросян о «живом» Задорнове
Шоу-бизнес Статьи
03:26
«Война подогревает цены на нефть»
В мире Статьи
00:41
В Китае женщина провалилась под тротуар
Происшествия В мире
02:59
Стресс перед концертом: Бузову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес Статьи
00:19
Упавший паллет чуть не раздавил покупателей в «Ашане»
Происшествия
00:49
Якутские полицейские записали танцевальный клип
Общество
00:31
На Украине начались «газовые бунты»
В мире
01:08
По Израилю выпустили 200 ракет
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение