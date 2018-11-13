За Земфирой охотятся приставы

Долгами Земфиры по ЖКХ занялись приставы

Певица Земфира два года не оплачивает долг за услуги ЖКХ, который ее обязал вернуть суд. Об этом стало известно News.ru.

По данным сайта, к 2016 году Земфира задолжала компании «Жилищник района Хамовники» 11 тысяч рублей за оказанные ею коммунальные услуги. Летом того года коммунальщики подали на певицу в суд и выиграли дело — ее обязали погасить задолженность.

К осени 2018-го Земфира так этого и не сделала. По этой причине Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство и будет добиваться возврата долга.

Издание отмечает, что Земфира задолжала за коммунальное обслуживание своей двухкомнатной квартиры на Фрунзенской набережной в центре Москвы, которую она приобрела еще в 2003 году.