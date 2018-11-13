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За Земфирой охотятся приставы
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Долгами Земфиры по ЖКХ занялись приставы 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Певица Земфира два года не оплачивает долг за услуги ЖКХ, который ее обязал вернуть суд. Об этом стало известно News.ru.
По данным сайта, к 2016 году Земфира задолжала компании «Жилищник района Хамовники» 11 тысяч рублей за оказанные ею коммунальные услуги. Летом того года коммунальщики подали на певицу в суд и выиграли дело — ее обязали погасить задолженность.
К осени 2018-го Земфира так этого и не сделала. По этой причине Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство и будет добиваться возврата долга.
Издание отмечает, что Земфира задолжала за коммунальное обслуживание своей двухкомнатной квартиры на Фрунзенской набережной в центре Москвы, которую она приобрела еще в 2003 году.
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