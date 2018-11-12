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Барановская прояснила слухи о романе с Галкиным
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Барановская прояснила слухи о романе с Галкиным 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала слухи о своем романе с шоуменом Максимом Галкиным.
В инстаграме фолловеры регулярно задают и Галкину, и Барановской вопросы о якобы существующих между ними отношениях. В беседе с News.ru Барановская назвала слухи абсурдными.
"Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона Первого канала — это было три месяца назад! О чем тут говорить?" — негодует она.
Несмотря на свое возмущение, подавать в суд телеведущая не намерена.
Ранее Юлия Барановская критически высказалась о своем бывшем муже и отце своих детей — спортсмене Андрее Аршавине.
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