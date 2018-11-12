Барановская прояснила слухи о романе с Галкиным

В инстаграме фолловеры регулярно задают и Галкину, и Барановской вопросы о якобы существующих между ними отношениях. В беседе с News.ru Барановская назвала слухи абсурдными.

"Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона Первого канала — это было три месяца назад! О чем тут говорить?" — негодует она.

Несмотря на свое возмущение, подавать в суд телеведущая не намерена.