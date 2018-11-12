Лолита рассказала о своем завещании

Лолита Милявская в глазах многих поклонников является символом оптимизма. Яркие образы, которые она создает на сцене, уже давно полюбились публике. Однако, как и у каждого человека, у артистки, порой, возникают мысли о завершении жизни.

В среду, 14 ноября певице исполняется 55 лет. В честь этой круглой даты Андрей Малахов снял об артистке передачу. В ней звезда пригласила ведущего к себе в дом, находящийся в болгарской деревне. Она не только познакомила его со своим бытом, но и рассказала о своем завещании.

Как оказалось, Лолита хочет, чтобы после ухода из жизни ее кремировали. При этом она желает, чтобы ее прах был разделен на три части. Первую следует развеять на пике розовой горы, которая видна из окна ее дома в Болгарии. Вторую она завещает рассыпать в Москве в Лялином переулке, где она жила, а третью — отвезти на ее родину — Украину, чтобы хоть таким образом воссоединиться с ней.

Starhit. Напомним, что Лолита в числе с множеством других российских артистов попала в «черный список» киевских властей. Весной прошлого года певицу задержали на границе и сняли с поезда, следующему по маршруту Москва-Киев. Въезд в страну артистке заблокировала Служба безопасности Украины из-за того, что три года назад она выступила в Керчи. Артистке закрыли въезд до 2020 года. Ей не дали проследовать дальше, хотя Лолита в тот момент ехала к больной дочери. При этом сама певица отметила, что пограничники проявили такт и очень ей сочувствовали в связи с таким положением дел, пишут сайты Dni.ru

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал о том, что Милявская рассказала Малахову о своем побочном бизнесе в Болгарии.