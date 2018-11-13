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Болезнь подкосила экс-жену Джигарханяна
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Болезнь подкосила экс-жену Джигарханяна 

Газета.Ru + ещё 5 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Приостановлено судебное разбирательство в отношении экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, передает РИА "Новости".
Мировой суд Москвы отложил прения сторон по делу бывшей жены артиста Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской на 20 ноября из-за болезни пианистки.
"На улице такой мороз — простыла", — объясняет адвокат Лариса Широкова.
Прокурор 20 ноября в закрытом режиме должен запросить наказание для обвиняемой.
Цымбалюк-Романовской инкриминируют часть 1 статьи 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни" из-за установки скрытой камеры в кабинете Джигарханяна. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Виновной женщина себя не считает — она объясняет свой поступок необходимостью следить за делами мужа.
Разлад между 82-летним Джигарханяном и его 39-летней женой, экс-директором его театра, наметился, когда в октябре 2017 года актер попал в больницу, после чего не захотел ее больше видеть.
Ранее была названа возможная дата выписки Джигарханяна из больницы.
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