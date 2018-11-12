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Актеры Прилучный и Муцениеце продают дом в Подмосковье
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Актеры Прилучный и Муцениеце продают дом в Подмосковье 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актер Павел Прилучный и его супруга и коллега Агата Муцениеце продают свой подмосковный дом. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте «Авито».
Двухэтажный дом площадью 170 квадратных метров находится на участке в 14 соток в коттеджном поселке «Панорамы» в 42 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе.
Блочно-монолитный дом был построен в 2015 году в стиле «Прованс». В нем есть пять спален, кухня–зала с камином, локальная охранная система. На участке есть баня, терраса, детская площадка и гараж на две машины.
К дому подключены все коммуникации — газ, электричество, водоснабжение, канализация.
Поселок, на территории которого он находится, охраняется по периметру. В его черте есть бассейн, зоны отдыха, детские площадки и гостевая парковка. Неподалеку расположены лес, пруды, две реки, а также города Яхрома и Дмитров.
Продавцы оценивают дом в 24,7 миллиона рублей.
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