Актеры Прилучный и Муцениеце продают дом в Подмосковье

Актер Павел Прилучный и его супруга и коллега Агата Муцениеце продают свой подмосковный дом. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте «Авито».

Двухэтажный дом площадью 170 квадратных метров находится на участке в 14 соток в коттеджном поселке «Панорамы» в 42 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе.

Блочно-монолитный дом был построен в 2015 году в стиле «Прованс». В нем есть пять спален, кухня–зала с камином, локальная охранная система. На участке есть баня, терраса, детская площадка и гараж на две машины.

К дому подключены все коммуникации — газ, электричество, водоснабжение, канализация.

Поселок, на территории которого он находится, охраняется по периметру. В его черте есть бассейн, зоны отдыха, детские площадки и гостевая парковка. Неподалеку расположены лес, пруды, две реки, а также города Яхрома и Дмитров.

Продавцы оценивают дом в 24,7 миллиона рублей.