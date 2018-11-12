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У избитой участницы «Дома-2» онемело лицо
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Избитая участница «Дома-2» рассказала, что ее не узнают после операции 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: instagram.com/igrunova_nata
Участница «Дома-2» Наталья Игрунова рассказала о тяжелом восстановлении после драки на проекте.
Как передает ресурс «Узнай все», около недели тому назад на реалити-шоу «Дом-2» произошла драка с участием Ольги Сударкиной и Натальи Игруновой, в результате чего последняя оказалась в больнице.
По словам самой Игруновой, ей пришлось перенести несколько операций, восстановление после которых дается девушке с большим трудом.
Участница «Дома-2» рассказала, что теперь ей мешают швы: после операции у нее онемело лицо и изменилась мимика. А друзья и родные говорят, что девушка перестала быть похожа на саму себя.
«Шов идет от носа и до задних зубов. Я его чувствую, он твердый, плотный, постоянно болит», — рассказала Наталья Игрунова подписчикам в Instagram.
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