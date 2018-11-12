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На Бузову подали заявление в полицию
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В ГСУ МВД приняли заявление по обвинению Ольги Бузовой в преступлении 

Super.ru 1 час назад
Фото: Super.ru
Скандальная история с гивами Бузовой неожиданно получила куда более серьезное, чем шумиха в интернете, продолжение. В распоряжение SUPER попало заявление от одной из участвующих в том самом злосчастном гиве подписчиц Ольги, направленное в главное следственное управление МФД РФ. В документе пострадавшая — Щъркова Кристина Владимировна, проживающая в Краснодаре, обвиняет Ольгу Игоревну Бузову в совершении преступления и живописует в деталях, как отправила деньги представителю звезды и стала жертвой аферы.
Заявление в МВД приняли, присвоили ему регистрационный номер, теперь, согласно нормам законодательства РФ, по факту заявления ведется проверка. Ранее адвокат Бузовой — Сергей Жорин заявлял, что история сошла на нет, так как ни в один судебный орган либо отделение полиции не поступало заявлений от пострадавших. Противоположную сторону защиты подписчиков, участвовавших в гиве представляют адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская, успешно работающие с громкими делами — разводом Миланы Тюльпановой с Александром Кержаковым и бракоразводным процессом Дениса Глушакова.
От комментариев ситуации Ольга Бузова и ее представители отказались, а адвокат Сергей Жорин сообщил SUPER, что не видит в заявлении ничего криминального.
— Уже было подано заявление от так называемых блогеров на Петровку. Естественно, в связи с отсутствием состава преступления им отказали в возбуждении дела. Здесь будет точно такая же история, потому что в любом случае со стороны Бузовой нет, не было и не может быть никакого состава преступления. Поэтому вот эти торжественные походы с подачей заявления преследуют только одну цель — привлечение внимания к себе, — сказал Жорин.
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