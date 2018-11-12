На Бузову подали заявление в полицию

В ГСУ МВД приняли заявление по обвинению Ольги Бузовой в преступлении

Скандальная история с гивами Бузовой неожиданно получила куда более серьезное, чем шумиха в интернете, продолжение. В распоряжение SUPER попало заявление от одной из участвующих в том самом злосчастном гиве подписчиц Ольги, направленное в главное следственное управление МФД РФ . В документе пострадавшая — Щъркова Кристина Владимировна, проживающая в Краснодаре , обвиняет Ольгу Игоревну Бузову в совершении преступления и живописует в деталях, как отправила деньги представителю звезды и стала жертвой аферы.

От комментариев ситуации Ольга Бузова и ее представители отказались, а адвокат Сергей Жорин сообщил SUPER, что не видит в заявлении ничего криминального.