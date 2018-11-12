Меладзе раскрыл секрет прохождения на шоу «Голос»

Композитор и наставник шоу «Голос» Константин Меладзе выбирает себе участников не только по вокальным данным. Для него самое важное — это харизма и жизненный путь личности.

«Нужно не заставлять себя нажимать кнопку, рука сама должна автоматически потянуться к ней. На подсознательном уровне необходимо почувствовать своего артиста», — рассказал Меладзе в интервью «Известиям».

Брат Валерия Меладзе не скрывает восторга по поводу процесса кастинга, который «совершенно грандизозен». По его словам, в шоу на Первом канале хотят участвовать люди со всего мира, и некоторые без труда проходят отбор. Сейчас, например, в команде Меладзе есть американка и итальянец.

Главная цель в таких шоу — это почувствовать новые тенденции и найти интересных людей, добавил композитор. Наставник «Голоса» всегда обращает внимание на то, какой человек артист: на его харизму и жизненный путь.