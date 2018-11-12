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Меладзе раскрыл секрет прохождения на шоу «Голос»
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Меладзе раскрыл секрет прохождения на шоу «Голос» 

News.ru + ещё 3 29 минут назад
Фото: globallookpress.com
Композитор и наставник шоу «Голос» Константин Меладзе выбирает себе участников не только по вокальным данным. Для него самое важное — это харизма и жизненный путь личности.
«Нужно не заставлять себя нажимать кнопку, рука сама должна автоматически потянуться к ней. На подсознательном уровне необходимо почувствовать своего артиста», — рассказал Меладзе в интервью «Известиям».
Брат Валерия Меладзе не скрывает восторга по поводу процесса кастинга, который «совершенно грандизозен». По его словам, в шоу на Первом канале хотят участвовать люди со всего мира, и некоторые без труда проходят отбор. Сейчас, например, в команде Меладзе есть американка и итальянец.
Главная цель в таких шоу — это почувствовать новые тенденции и найти интересных людей, добавил композитор. Наставник «Голоса» всегда обращает внимание на то, какой человек артист: на его харизму и жизненный путь.
«Если человек холоден, не обаятелен, без магнетизма, не умеет общаться с публикой, то, какой бы ни был у него голос, полных залов не будет никогда», — добавил Меладзе, уточнив, что для артиста важнее всего его энергия.
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