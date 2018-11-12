Волочкову осудили за фото с новым любовником

Волочкову осудили за непристойные фото с новым любовником

Многие подписчики посчитали снимки неприличными. Малоэстетичные фото с неухоженными ногами экс-примы и непрезентабельными джинсами ее поклонника возмутили хейтеров. Некоторые из них подозревают, что посты она пишет в нетрезвом виде.

«Диванные критики» дружно принялись гадать, кто же загадочный ухажер Анастасии? Предположили, что он — бедный программист с Мамбы, садовник или дворник-таджик.

Припомнили ей историю с отцом, открывая всё новые и новые подробности.