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Волочкову осудили за фото с новым любовником
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Волочкову осудили за непристойные фото с новым любовником 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова в очередной раз отличилась провокационными снимками. Натруженные тренировками ножки балерины лежат на мужских. Фото по обыкновению сопровождается нравоучительным постом о потребности любить и быть любимыми, «дорожить, восхищаться, удивлять».
Многие подписчики посчитали снимки неприличными. Малоэстетичные фото с неухоженными ногами экс-примы и непрезентабельными джинсами ее поклонника возмутили хейтеров. Некоторые из них подозревают, что посты она пишет в нетрезвом виде.
«Диванные критики» дружно принялись гадать, кто же загадочный ухажер Анастасии? Предположили, что он — бедный программист с Мамбы, садовник или дворник-таджик.
Припомнили ей историю с отцом, открывая всё новые и новые подробности.
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