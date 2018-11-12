Полтора года трезвости: Дана Борисова отметила важную дату

Телеведущая Дана Борисова ровно полтора года не принимает запрещенные вещества.

В прошлом году телеведущая Дана Борисова провела четыре месяца в реабилитационном центре в Таиланде , где лечилась от алкогольной и наркотической зависимости. Уже больше года телеведущая ведет трезвый образ жизни и старается помогать людям, которые попали в подобную ситуацию.

Сейчас Дана вновь находится на Самуи вместе с дочерью, однако теперь ей не нужно проходить лечение. Ровно полтора года телеведущая не принимала никаких запрещенных веществ. Все это время она вела трезвый образ жизни и счастлива, что в нужной период жизни ее близкие друзья помогли ей справиться с пагубной зависимостью.

«Остров уже стал родным. Мы остановились в чудесном отеле. Его владельцы — русские, недавно предложили мне стать лицом этой гостиницы. С погодой не очень повезло, не сезон: море было холодное, пасмурно. Несмотря на то, что купались в основном в бассейне, хорошо загорели», — рассказала телеведущая.

Также Борисова навестила и свой реабилитационный центр, в котором провела четыре месяца. Дана признается, что многих новых постояльцев вдохновила на лечение именно она.