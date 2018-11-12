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Назван заработок Куклачева на кошках
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СМИ подсчитали заработок Куклачева на кошках 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Кошки приносят семье Юрия Куклачева 200 тысяч рублей ежедневно. Об этом свидетельствуют подсчеты «СтарХита».
В течение уже некоторого времени 69-летний артист не заведует делами в театре своего имени самостоятельно. Но деньги все равно остаются "в семье" — сейчас этим занимаются его сыновья Дмитрий и Владимир.
Ранее в эфире Пятого канала Куклачев-старший сетовал, сколь высоки его траты, — примерно 400 тысяч рублей ежемесячно уходят на аренду помещения театра, содержание его штата и уход за кошками.
Между тем, как свидетельствуют подсчеты издания, доходы Театра Кулачева значительно превосходят расходы.
Количество мест в зале превышает 200, чтобы занять одно из них, зритель платит по одной тысяче рублей, а представлений в день — не менее одного. Таким образом, ежедневно театр приносит своему создателю примерно по 200 тысяч рублей, а иногда и больше.
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